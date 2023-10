Parco Ragazzi del ’99: il potenziamento degli accessi secondari

L’Amministrazione comunale ha dato il via libera al progetto esecutivo per rafforzare gli accessi secondari al parco Ragazzi del ’99 dal lato nord.

Gli interventi programmati prevedono la sistemazione dell’attuale vialetto di accesso in via Santo Stefano. Oltre la realizzazione di una nuova area, in fondo alla stessa via, che agevolerà l’ingresso e l’uscita dei mezzi di servizio e di manutenzione del parco.

Questi interventi, per il costo complessivo di 98 mila euro, rappresentano il secondo stralcio del più ampio progetto di riqualificazione del parco cittadino.

“Valorizzare e restituire centralità

a questa grande area verde è un obiettivo che sta a cuore alla nostra Amministrazione – commenta l’assessore ai Lavori Pubblici, Andrea Zonta – come dimostrano gli interventi di riqualificazione già realizzati negli ultimi anni, e le sempre più numerose iniziative che hanno trovato in questo parco la loro cornice ideale.

Cito, su tutte, i grandi concerti estivi. Ma per rendere il parco sempre più fruibile, attrezzato e attrattivo vanno ora potenziate le vie di accesso dei mezzi di trasporto. Questo attraverso una serie di interventi, che saranno utili per chi lavorerà alle future manifestazioni di ogni dimensione e alla manutenzione del parco”.

Bassano del Grappa, 17 ottobre 2023

Comune di Bassano del Grappa

Servizi di Staff – Ufficio Stampa

Parco ragazzi del ‘99

Il Parco Ragazzi del ’99 è un’area verde a nord del centro storico di Bassano del Grappa inaugurata nel 1974 e così chiamata perché voluta da un gruppo di reduci della classe del 1899 che presenta l’omonimo monumento in ricordo del loro intervento durante la Prima Guerra Mondiale. Il monumento presente nel parco, ribattezzato dai bassanesi con il nome di Prato Santa Caterina per la zona in cui si trova, è formato da un piedistallo in pietra su cui poggia una statua in bronzo raffigurante un fante con elmetto, mantellina e fucile sulla spalla sinistra, mentre sta marciando con il braccio destro proteso verso il Monte Grappa, principale scenario del conflitto per le truppe bassanesi.

Oltre alla statua sul piedistallo si trovano due bassorilievi: uno davanti in cui sono raffigurati i momenti più importanti dell’arresto dell’avanzata austroungarica e un secondo dietro, più piccolo, che mostra la linea del fronte e reca i nomi del luoghi ove si sono svolte le principali battaglie di quell’anno.

Infine un’apertura sulla sinistra conduce alla cripta sulle quali pareti sono incisi i nomi dei soldati nati nel 1899. Soldati a cui è stata conferita la Medaglia d’Oro al Valore Militare e di tutti coloro che sono morti o dispersi e sono contenuti dei labari dell’Associazione Nazionale “Ragazzi del ’99”, provenienti da tutta Italia. Infine, nascosti tra i cipressi del Parco, si possono vedere undici massi ricavati direttamente dal Monte Grappa. Massi dedicati ad altrettante Medaglie d’Oro al Valore Militare. Visibile anche una lapide che riporta le frasi di stima espresse dal generale Armando Diaz alla fine della Grande Guerra in favore dei Ragazzi del ’99.

Fonte https://bassanotour.wordpress.com/