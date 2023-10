Mind inclusion 3.0: progetto europeo, luoghi e attività inclusivi

E’ iniziato il 1 settembre il progetto Mind Inclusion 3.0, finanziato dal programma Erasmus Plus come la precedente versione 2.0, presentata a gestita come capofila da Cooperativa Margherita dal 2018 al 2021.

Quest’ultima versione aveva portato allo sviluppo di una metodologia di lavoro per i professionisti del sociale (e.g. educatori, operatori socio-sanitari, psicologi), attivi nell’ambito della disabilità intellettiva, per meglio supportare l’inclusione nel territorio e nei luoghi da tutti frequentati come bar, ristoranti, piscine. Il secondo risultato fu la realizzazione dell’APP Mind Inclusion (scaricabile su Google Play), utile per le persone con disabilità per mappare, trovare e recensire i luoghi accessibili e inclusivi.

L’evoluzione del progetto

arriva con Mind Inclusion 3.0, presentato dal capofila spagnolo Polibienestar e spin-off dell’università di Valencia, il quale mira ora a sviluppare nuove opportunità formative (anche in modalità digitale flessibile) ed attività di inclusione concrete nel territorio attraverso l’utilizzo dell’App.

Il punto di partenza della versione 3.0 è sempre lo stesso. Le persone con disabilità intellettiva incontrano spesso difficoltà e barriere psicologiche nell’accesso ai luoghi pubblici. Per contrastare questo disagio, anche gli operatori, gli educatori e gli assistenti sociali che li affiancano devono essere correttamente formati, anche attraverso supporti basati sull’ICT. Lo stesso si è deciso di fare con i gestori dei luoghi pubblici, cercando di coinvolgerli maggiormente per comprendere i loro punti di vista. Oltre a come sostenerli in un processo di eliminazione di barriere sia fisiche che cognitive.

Si è attivato quindi un processo di co-creazione, sia con i professionisti del sociale che con i gestori, per sviluppare insieme una piattaforma web innovativa. Con contenuti e informazioni che contribuiranno al coinvolgimento sostenibile e inclusivo delle persone disabili nelle comunità.

Fino a questo momento,

nei paesi europei convolti nel progetto, sono stati organizzati diversi incontri con educatori e gestori. In quelle occasioni è stato presentato il nuovo progetto e sono stati raccolti i loro bisogni formativi per la creazione della piattaforma e-learning.

Altre azioni di progetto verranno realizzate nei prossimi mesi, portando ad uno sviluppo dei contenuti da inserire nella piattaforma. Anche attraverso una formazione europea che riunirà in Romania gestori e professionisti da Italia, Romania e Spagna. Infine, in ogni territorio saranno organizzate attività specifiche per testare l’efficacia del progetto e aumentarne la sua diffusione.

Oltre a Cooperativa Margherita e Polibienestar,

gli altri partner di progetto sono Confartigianato Vicenza, l’altra italiana Socialit Software e Consulting, la spagnola Fundacion INTRAS e l’organizzazione rumena ProAct Suport.

“Il progetto Mind Inclusion 3.0 – racconta Michela Saretta, project manager per Cooperativa Margherita – ci dà la possibilità di lavorare a livello europeo per anche l’accessibilità cognitiva delle persone con disabilità intellettive. Molto spesso l’attenzione viene riposta sull’accessibilità fisica e le barriere architettoniche e, escludendo dal percorso di inclusione sociale una buona parte delle disabilità.

Speriamo, invece, che anche grazie a questo progetto si diffonda la difesa del diritto di ogni persona di poter accedere ai luoghi pubblici senza incontrare ostacoli, avendo anche un buon tempo libero nel territorio in cui vive.”

Daria Maule Comunicazione e marketing

Margherita Società Cooperativa Sociale