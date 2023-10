A Luis Lanzarini il Premio Eccellenze Musicali “Faliero”

Il Maestro Luis Lanzarini, sassofonista, si è aggiudicato il Premio Eccellenze Musicali “Mario Michele Faliero”, giunto alla sua seconda edizione.

Luis Lanzarini

Diplomato in sassofono a 19 anni, Lanzarini ha conseguito anche il Diploma accademico di II livello con lode al Conservatorio di Castelfranco Veneto. Ha partecipato a master con i maestri Londeix, Mondelci, Gerboni, Marzi, Mazzoni, Delangle, Fourmeau. Vincitore di concorsi internazionali, ha suonato da solista in Russia con la Krasnoyarsk Chamber Orchestra, tenendo concerti e masterclass, con l’Orchestra del Teatro Lirico “G. Verdi” di Trieste, la Filarmonica di Bachau e numerose altre compagini.

Oggi è membro del MAC Saxophone Quartet e docente presso l’Istituto “A. Miari” di Belluno, dopo essersi esibito in Italia, Russia, Brasile, Australia, Lituania, Slovenia, Spagna e Città del Vaticano. Ha collaborato anche con Elisa e i The Kolors su Canale 5.

Il premio

La consegna del Premio dedicato ai grandi talenti musicali del territorio è in programma domani, mercoledì 18 ottobre, alle ore 20.30 in villa Ca’ Rezzonico, a Bassano del Grappa. Premio in occasione di una serata evento che vedrà il vincitore esibirsi con l’accompagnamento al pianoforte del Maestro Damiano Lazzaron con musiche di Bach, Creston, Borne, Zalambani e Piazzolla. La manifestazione è organizzata con il patrocinio dell’assessorato ai Servizi Sociali del Comune di Bassano del Grappa, e del Comune di Cassola.

Alla serata sarà presente anche Claudio De Nardo il Presidente della prestigiosa associazione Antiqua Vox di Treviso, una delle realtà più riconosciute e affermate nella divulgazione della musica barocca.

Presenta la serata Susanna Gherlani, fondatrice del Premio che ha voluto dedicare al marito, il colonnello dell’Esercito grande appassionato di musica barocca, prematuramente scomparso nel 2021. A lui saranno dedicati momenti di ricordo e uno speciale omaggio musicale.

Bassano del Grappa, 17 ottobre 2023