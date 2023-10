Enrico Trolio vince la zona nord nel TIVM

L’annullamento della Salita del Costo consacra il pilota di Due Carrare, buon secondo nella finale nazionale ad Orvieto – Enrico Trolio

Enrico Trolio

manda in archivio il 2023 regalando due prestigiosi risultati a Rally Team, al termine di una stagione da protagonista di alto livello nel Trofeo Italiano Velocità Montagna, al volante della sua consueta Peugeot 106.

Lo scorso fine settimana il pilota di Due Carrare si è presentato al via della finale nazionale della serie federale, la Cronoscalata La Castellana – Orvieto, dando vita ad una lotta intensa.

Al termine della doppia sessione di prove del Sabato il patavino concludeva terzo di E11600 ed ottavo nella generale di E1 Italia, candidandosi nella rosa dei pretendenti al successo.

Al netto degli avversari trasparenti per il tricolore la battaglia si restringeva ad un duello diretto con Alessi che, al termine di gara 1, metteva le sue ruote davanti a quelle dell’unica punta della compagine di Rosà con quest’ultima che, durante la seconda e decisiva sfida, gettava il cuore oltre l’ostacolo, firmava la migliore prestazione ma non riusciva completare il sorpasso.

Poco più di un secondo e mezzo lo ha privato di una più che meritata ciliegina sulla torta.

Il pilota

“Finalmente abbiamo potuto confrontarci con il migliore di E11600 al momento” – racconta Trolio – “e già dalle prove avevamo capito che il suo passo era diverso dal nostro però non ci siamo demoralizzati. Con qualche modifica in gara 1 ci siamo avvicinati mentre in gara 2 abbiamo vinto, grazie anche ad un suo errore. Alla fine, sommando i tempi, siamo arrivati dietro ma di poco. Siamo contenti perchè abbiamo capito dove possiamo migliorare e questo ci servirà sicuramente per continuare a sviluppare la nostra vettura per il 2024. Siamo fiduciosi.”

Un rientro da Orvieto che doveva introdurre l’ultima tappa della zona nord e centro del TIVM, in occasione della Salita del Costo prevista per il 21 e 22 Ottobre, ma il recente annullamento da parte dell’organizzazione ha di fatto congelato la classifica, mettendo in cassaforte un titolo di classe E11600 che arricchisce ulteriormente una stagione già ricca di soddisfazioni per Trolio.

“L’annullamento della Salita del Costo” – aggiunge Trolio – “è avvenuto nella serata di ieri e questo ci ha di fatto consegnato il titolo nel TIVM, zona nord e centro, per quanto riguarda la classe E11600. Grazie a tutti i partners che lo hanno reso possibile ed alla Rally Team.”

Rosà (VI), 17 Ottobre 2023

Fabrizio Handel UFFICIO STAMPA

@ contact: press@rallyteam.it

web: www.rallyteam.it

Immagine a cura di Giuseppe Rainieri