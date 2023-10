ArtePadova: dal 10 al 13 novembre in Fiera a Padova

15.000 opere d’arte moderna e contemporanea – E’ ArtePadova – Fiera di Padova 10/13 novembre 2023

Alla 33^ ArtePadova,

dal 10 al 13 novembre in Fiera a Padova, tra le 15.000 opere di arte moderna e contemporanea esposte, ce ne saranno diverse di Fernando Botero, il pittore, scultore e disegnatore colombiano celebre per i suoi iconici personaggi dalle figure rotonde, scomparso recentemente a 91 anni.

In questa che è tra le più prestigiose mostre- mercato d’arte moderna e contemporanea in Italia animata da circa 270 espositori. Le opere degli artisti di fama mondiale saranno esposte da circa 140 galleristi provenienti da tutte le regioni italiane. Oltre che da Austria e Francia nei padiglioni 7 e 8. Si tratta di espressioni artistiche dal Novecento a oggi che toccano diversi ambiti: pittura, scultura, grafica, fotografia, installazioni, Street art.

Le presenze espositive

a questa rassegna indicano come siano sempre di più le gallerie d’arte gestite da giovani titolari e direttori artistici, sia al maschile sia al femminile. Il che dimostra da un lato la nascita di nuovi poli culturali nonostante la difficile congiuntura e dall’altro che il passaggio generazionale è in pieno atto.

Se la sezione principale viene riservata alle firme più rappresentative dei movimenti artistici del Novecento e del XXI secolo, con incontri su tematiche inerenti arte e mercato dell’arte, nel padiglione 4 ci saranno altri 130 espositori partecipanti al 12° Contemporary Art Talent Show che presenta al pubblico i suoi artisti emergenti con oltre 2.500 opere in vendita a prezzi accessibili.

A proporli saranno galleristi, associazioni, artisti indipendenti e collettivi provenienti da 15 regioni italiane più Danimarca, Germania e Iran. Questa speciale sezione intende creare un contatto diretto tra le nuove generazioni e il mondo del collezionismo, avvicinando il pubblico più giovane all’acquisto di opere uniche. In abbinamento a questa sezione si terranno il Premio C.A.T. e il Premio Banca Mediolanum rivolti agli artisti partecipanti a C.A.T.S..

Per il terzo anno ArtePadova

sarà concomitante con Antiquaria Padova, che nei padiglioni 1 e 3 della Fiera di Padova propone mobili, opere d’arte antica oggetti preziosi e una nuova esposizione di antichi arredi da giardino. Entrambe le manifestazioni sono organizzate da Nord Est Fair srl di Padova. Agevolazioni per l’accesso e la possibilità di vedere due grandi mostre con un unico biglietto. Info su prezzi e orari sul sito artepadova.com, dove è anche presente la convenzione con un portale di prenotazione alberghiera per trovare agevolmente le sistemazioni in città con le tariffe più interessanti.

