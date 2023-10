Thiene, via Rozzampia: incendio casa disabitata (video)

Dalle 9:30, di lunedì, i vigili del fuoco stanno operando in Via Rozzampia a Thiene per l’incendio di una casa disabitata, che ha lambito le altre abitazioni affiancate: nessuna persona è rimasta ferita.

THIENE, INCENDIO DI UNA CASA DISABITATA RISCHIA DI ESTENDERSI ALLE ALTRE ABITAZIONI

Le squadre dei pompieri

arrivate da Schio, Vicenza, Bassano e dal locale distaccamento volontario con 2 autopompe, 4 autobotti, l’autoscala e 17 operatori, hanno iniziato le operazioni di spegnimento della casa completamente avvolta dalle fiamme, riuscendo a non fare propagare l’incendio alle abitazioni affiancate.

Il rogo è stato ora circoscritto e sono in corso le operazioni di spegnimento di tutti i focolai. Le operazioni di soccorso sono coordinate dal funzionario di guardia ing. Leonardo Rubello. Le cause dell’incendio sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Le operazioni di completo spegnimento e bonifica si protrarranno presumibilmente fino al primo pomeriggio.

Thiene, via Rozzampia

Info utili

Numero di emergenza: 115

MINISTERO DELL’INTERNO DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Comando VV.F. di Vicenza

Indirizzo Via Farini, 16 36100 Vicenza

Telefono 0444/565022

Distaccamento di Arzignano

Indirizzo Via Sega, 9 36071 Arzignano

Telefono 0444/670222

Distaccamento di Asiago

Indirizzo Via Cinque, 166 36012 Asiago

Telefono 0424/462222

Distaccamento di Bassano del Grappa

Indirizzo Via Ca’ Baroncello, 2 36061 Bassano del Grappa

Telefono 0424/228270

Distaccamento di Lonigo

Indirizzo Via Fiume, 6 36045 Lonigo

Telefono 0444/830222

Distaccamento di Schio

Indirizzo Via Jean Monnet, 25 36015 Schio

Telefono 0445/519002

Distaccamento Volontari di Recoaro Terme

Indirizzo Via Facchini sinistra, 14/8 36076 Recoaro Terme

Telefono 0445/946228

Distaccamento Volontari di Thiene

Indirizzo Via Marco Corner 36016 Thiene

Telefono 0445/361222

Nucleo Sommozzatori di Vicenza

Indirizzo Via Farini, 16 36100 Vicenza

Telefono 0444/565022

Relazioni esterne e comunicazione in emergenza

CR Dott. Salvatore TURRIA

Il Corpo nazionale,

al fine di salvaguardare l’incolumità delle persone e l’integrità dei beni, assicura gli interventi tecnici caratterizzati dal requisito dell’immediatezza della prestazione, per i quali siano richieste professionalità tecniche anche ad alto contenuto specialistico ed idonee risorse strumentali, ed al medesimo fine effettua studi ed esami sperimentali e tecnici nello specifico settore.

Sono compresi tra gli interventi tecnici di soccorso pubblico del Corpo nazionale:

l’opera tecnica di soccorso in occasione di incendi, di incontrollati rilasci di energia, di improvviso o minacciante crollo strutturale, di frane, di piene, di alluvioni o di altra pubblica calamità;

l’opera tecnica di contrasto dei rischi derivanti dall’impiego dell’energia nucleare e dall’uso di sostanze batteriologiche, chimiche e radiologiche.

Fonte https://www.vigilfuoco.it/aspx/home.aspx