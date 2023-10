Pove del Grappa: gli atleti ballerini ai Mondiali IDO di Hip Hop

Saranno 7 gli atleti ballerini della scuola di Pove del Grappa a partecipare in Polonia per i Campionati Mondiali IDO di Hip Hop dal 25 al 29 ottobre.

Ad inizio settembre è arrivata la convocazione ufficiale dalla Federazione Italiana Danza Sportiva ( FIDS ) alla Move N’ Groove per rappresentare l’Italia ai Mondiali di Danza organizzati dalla International Dance Organization ( IDO ) in Polonia.

Dopo aver vinto i campionati assoluti lo scorso luglio, gli atleti parteciperanno nella categoria Under16 per le gare coreografiche e di freestyle, con partenza il prossimo 25 ottobre, si metteranno alla prova con gruppi provenienti da tutto il mondo: dal Canada alla Corea del Sud, dalla Finlandia al Sud Africa.

Move N’ Groove

“Sono orgogliosa dei miei ragazzi (ci racconta Vanessa Travaglini – direttrice artistica della Scuola) che si stanno impegnando da parecchio tempo e sono molto migliorati; da quando abbiamo saputo della convocazione, a inizio settembre, abbiamo intensificato gli allenamenti con full immersion tutti i weekend, per prepararci al meglio e portare in alto il nome della nostra Scuola, del Veneto e dell’Italia!

Di sicuro per i ragazzi sarà un’esperienza indimenticabile – aggiunge poi Vanessa – un grande ringraziamento va ai genitori che stanno facendo tanti sacrifici per i loro figli, e anche agli altri compagni della “crew” (per motivi di età e limiti delle convocazioni alcuni non potranno venire con noi in Polonia) che stanno aiutando i loro amici ad allenarsi sostenendoli, spronandoli e facendo da sparring partner per le Battle di Freestyle per spingerli a dare il massimo!”

Convocazione che arriva dopo tre anni di successi per la Scuola Move N’ Groove, da quando è stata ammessa in FIDS, unica federazione Italiana riconosciuta dal CONI, ha conquistato molti podi nazionali in diverse categorie Hip Hop, dagli assoli ai duo, dai coreografici al freestyle; aveva già ricevuto una convocazione per la nazionale del proprio atleta Gabriele Napoli per il Breaking, disciplina che vedremo alle prossime Olimpiadi di Parigi 2024.

Pove del Grappa

Team #MNG Move N’ Groove Hip Hop School

