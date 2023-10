Pallacanestro Vicenza ko a Faenza. Cordoglio per Samuel Dilas

Basket Serie B Nazionale – La pallacanestro Civitus Vicenza non rompe l’incantesimo del palaCattani.

Blacks Faenza – Civitus Allianz Vicenza 70-50 (25-14, 15-13, 16-14, 14-9)

Allenatore: Garelli

Civitus Allianz Vicenza:

Allenatore: Cilio

Nessuno uscito per cinque falli.

Arbitri Andretta ( Udine) e Zancolò ( Pordenone )

Questa è la quarta sconfitta, in altrettante sfide con i faentini sul loro parquet, negli ultimi sette anni. Il finale non lascia spazio a dubbi ( 70 a 50 ) per il quintetto di coach Garelli. Ma quella di ieri e’ stata una domenica infausta. Uno di quei giorni che si vorrebbero cancellare dal calendario.

Ci ha lasciati improvvisamente Samuel Dilas, pivot di Lumezzane. Un malore l’ ha strappato alla vita nel giro di poche ore.

Quando se ne va un ragazzo di appena 24 anni, si resta esterrefatti e privi di parole. Soprattutto quando quel ragazzo faceva parte del nostro mondo, quello della pallacanestro. Giocatore di ottimo livello ( aveva indossato la maglia di Forlì in serie A2 ) , persona riservata, e leale avversario nel memorabile play-in del maggio scorso. E’ faticoso accettare una cosi’ dura realtà , com’ e’ pure complicato concentrarsi sul basket giocato in giornate cosi’.

Proviamoci.

La pallacanestro Vicenza ha chiuso il trittico di gare di ferro in 7 giorni, per via del primo turno infrasettimanale della stagione. Il primo bilancio non e’ poi così negativo dal momento che il quintetto berico opposto a quattro corazzate, almeno una vittoria l’ ha messa in cascina. Il riferimento e’ al match d’ esordio con Chieti. Ora il calendario apparentemente si ammorbidisce, con un poker di confronti dai quali bisogna necessariamente tirare fuori punti per rimpolpare la classifica, a partire da sabato prossimo in casa con Taranto. Ma bisogna lavorare su molti aspetti.

L’ attacco, che se non vede Cucchiaro nei panni del ” pistolero”, soffre enormemente. L’ approccio troppo molle alle gare, un lusso che non ci si può permettere e la continuità essenziale per non fare il gioco degli avversari. La difesa biancorossa al palaCattani ha concesso tanto alla Raggisolaris nel primo quarto , salvo poi stringere le maglie e limitare il passivo nei restanti tre periodi. Ma c’ e’ ancora lavoro da fare. La ferocia agonistica paga e ieri proprio Faenza ce ne ha dato un lampante esempio, unitamente al gioco di squadra e la voglia dei giocatori di passarsi la palla.

PRIMO QUARTO

Altissime percentuali dei romagnoli che dopo pochi minuti grazie ad una tripla di Siberna, sono già sul 20 a 8.. Sotto canestro grande fisicità di Papà, Poggi e Armando.

SECONDO QUARTO

Due tiri da fuori pesanti di Galassi e Pastore fissano il punteggio sul 40 a 27 e le squadre tornano negli spogliatoi per la pausa lunga. A Vicenza e’ riuscito gran poco nel corso del primo tempo.

TERZO QUARTO

L’ inerzia rimane dalla parte di Faenza che domina e tiene gli avversari a debita distanza, avvalendosi di una gran difesa. Ma il gioco da 3 di Poggi al minuto trenta regala ai padroni di casa ancora il + 15 ( 56 a 41 ).

ULTIMO QUARTO

Cucchiaro e Cernivani faticano a rispondere a Galassi ispiratissimo. I due punti sono cosa fatta. Pastore ha lampi di classe e firma altri 5 punti personali di pregevole fattura, chiudendo a quota 18 guadagnandosi cosi’ i gradi di mvp.

Riccardo Giuntini Pallacanestro Vicenza

RISULTATI