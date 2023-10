Malo: videosorveglianza cimiteri, incontro pubblico sulla sicurezza

A fronte di episodi di microcriminalità che si sono verificati nelle aree adiacenti i cimiteri comunali, in particolare a Molina dove dalle auto in sosta sono sparite borse con dentro portafogli, documenti ed altri beni, con danni alle carrozzerie dei veicoli a cui sono state forzate le portiere o rotto i vetri, l’amministrazione comunale ha deciso di installare telecamere sia nel camposanto di Malo che in quelli di San Tomio e appunto Molina.

Non si tratta dell’unico investimento legato alla videosorveglianza nelle aree sensibili del territorio comunale. A breve entreranno in funzione le telecamere anche all’ecostazione di via Segré, in zona industriale, acquistate grazie anche ad un contributo regionale.

Inoltre giovedì 19 ottobre, alle 20.30,

nella sala consiliare di San Bernardino, ci sarò un incontro pubblico tenuto da esponenti dell’Arma dei carabinieri sul tema delle truffe e dei reati predatori, quanto mai indispensabile per prevenire la possibile ondata di furti nel periodo autunnale e a ridosso delle festività.

Interverranno

il sindaco Moreno Marsetti,

il comandante della compagnia di Schio dei carabinieri Francesco Grasso

la comandante della polizia locale di Malo e Monte di Malo Nadia Fochesato.

<L’attenzione sulla sicurezza è imprescindibile per la nostra amministrazione – afferma il sindaco Moreno Marsetti. – A fronte di alcuni furti avvenuti di recente in paese, ho chiesto al comando dei carabinieri di aumentare le ore di presenza a presidio nel territorio, anche con azioni coordinate con polizia locale e altre forze preposte>.

Malo, 16 ottobre 2023