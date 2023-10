Creazzo: si inizia con lo spettacolo “Carosello” di Barabao Teatro

Sul palco dell’Auditorium Manzoni di Creazzo si inaugura la rassegna “Luci in scena – Creazzo a Teatro” con lo spettacolo “CAROSELLO” di Barabao Teatro

“Luci in Scena – Creazzo a Teatro”

Prende il via l’attesa rassegna “Luci in Scena – Creazzo a Teatro” giunta alla sua nona edizione, che quest’anno presenterà una variegata selezione di spettacoli, spaziando tra commedie, monologhi d’autore e teatro per i più piccoli. Una stagione ricca di appuntamenti, ben undici spettacoli a cadenza mensile. Organizzati e promossi dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Creazzo, in collaborazione con il Gruppo Panta Rei.

La rassegna avrà inizio sabato 21 ottobre 2023 alle ore 21 con “Carosello”, produzione della compagnia padovana Barabao Teatro, sfavillante omaggio ad uno dei programmi televisivi più iconici del piccolo schermo italiano. Un susseguirsi di pièce teatrali, canzoni e coreografie, da Walter Chiari al Quartetto Cetra, da Bice Valori al Trio Lescano: Una girandola che vuole essere un nuovo ritorno al meraviglioso e divertente spettacolo di Varietà.

domenica 22 ottobre alle ore 17 con un classico della letteratura per l’infanzia, “Peter Pan”, nell’originale versione di Febo Teatro, rivisitata in chiave musicale con le canzoni dei Beatles riscritte e cantate dagli attori. Sabato 18 novembre il Teatro Fuori Rotta porterà in scena “Cyrano De Bergerac”, una commedia con protagonista un poeta sognatore che vive un amore puro, assoluto, e che combatte per affermare la propria indipendenza e unicità in una società perbenista e corrotta. Domenica 19 novembre sarà la volta invece della compagnia organizzatrice che ci presenterà “Un piccolo Cappuccetto rosso”. Uno spettacolo di burattini che racconta una storia senza tempo ma vista da un angolo diverso, originale e irriverente.

Creazzo – Prima della pausa per le festività, venerdì 15 dicembre andrà in scena “Lettere da Babbo Natale”, a firma di Edoardo Billato: una commedia in pieno spirito natalizio che racconta come tre genitori riescano a rendere lieti i momenti più ardui, con l’aiuto di due simpatici folletti del Nord. Il primo appuntamento del 2024 si terrà sabato 13 gennaio con la nuova produzione Gruppo Panta Rei, “Furiosamente Orlando”, un viaggio nei poemi cavallereschi del Rinascimento Italiano, raccontato con uno stile che omaggia la commedia dell’arte e il teatro popolare delle compagnie girovaghe di buffoni. Il giorno successivo, domenica 14 gennaio, la Bottega Teatrale presenterà lo spettacolo vincitore del Premio Ribalte di Fantasia “La fame di Arlecchino”, che incanterà grandi e piccini con la magia delle maschere e dei burattini.

l’appuntamento di sabato 3 febbraio con “Ti lascio perché ho finito l’ossitocina”, di e con Giulia Pont. Il pubblico stesso verrà coinvolto dalla protagonista in un tentativo di guarigione da una delusione d’amore, attraverso un monologo dalle tinte tragicomiche. A seguire ci sarà “Cenerentola in bianco e nero” di Proscenio Teatro, domenica 4 febbraio. Rivisitazione della nota fiaba, non mancherà di divertire i più piccoli con i suoi pupazzi animati e la sua capacità di coinvolgimento degli spettatori, i quali potranno decidere con una votazione democratica le sorti della giovane protagonista.

Il giorno 2 marzo andrà in scena una commedia brillante della compagnia locale TIC, Teatro Instabile di Creazzo: “La moglie fantasma” è un’opera piena di ironia e giochi di parole dal finale inaspettato. La rassegna si concluderà con “Il Piccolo Principe” di Teatro Blu, domenica 3 marzo alle ore 17. Trasposizione teatrale del noto libro di Antoine de Saint-Exupéry. Narra la storia di un incontro, avvenuto nel deserto, tra un aviatore e un bambino vestito da principe, proveniente da un minuscolo pianeta nello spazio.

L’Auditorium Manzoni si trova a Creazzo in via Alessandro Manzoni. Costo biglietti: 8 euro intero – 6 euro ridotto. Spettacoli per bambini e famiglie: 6 euro intero – 4 euro ridotto (gratuito fino a 3 anni). Le riduzioni si applicano ai ragazzi fino ai 12 anni e agli adulti possessori di Carta60. I biglietti si possono acquistare a partire da un’ora prima dell’inizio dello spettacolo, fino ad esaurimento posti. È possibile prenotare i biglietti contattando il Gruppo Panta Rei: 0424.572042 – 340.7854728.

IL CARTELLONE

Sabato 21 ottobre, “CAROSELLO” di Barabao Teatro

Domenica 22 ottobre, “PETER PAN” di Febo Teatro

Sabato 18 novembre, “CYRANO DE BERGERAC” di Teatro Fuori Rotta

Domenica 19 novembre, “UN PICCOLO CAPPUCCETTO ROSSO” di Gruppo Panta Rei e Oibò Teatro

Venerdì 15 dicembre, “LETTERE DA BABBO NATALE” Di Edoardo Billato

Sabato 13 gennaio, “FURIOSAMENTE ORLANDO” di Gruppo Panta Rei

Domenica 14 gennaio, “LA FAME DI ARLECCHINO” di La Bottega Teatrale

Sabato 3 febbraio, “TI LASCIO PERCHÉ HO FINITO L’OSSITOCINA” di Giulia Pont

Domenica 4 febbraio, “CENERENTOLA IN BIANCO E NERO” di Proscenio Teatro

Sabato 2 marzo, “LA MOGLIE FANTASMA” di Tic,Teatro Instabile di Creazzo

Domenica 3 marzo, “IL PICCOLO PRINCIPE” di Teatro Blu

Creazzo, 16 ottobre 2023

Fonte Paolo Bergamo – www.gruppopantarei.it