Città di Bassano incolore per Manuel Sossella

Con la disputa della 40^ edizione del Rally Città di Bassano si è concluso il cammino della Coppa Italia della Terza Zona, serie nella quale tra i protagonisti assoluti si legge anche il nome di Manuel Sossella.

la gara casalinga ha riservato più malumori che soddisfazioni ma, nonostante tutto, ha messo il definitivo sigillo sulla qualificazione alla finale della Coppa Italia, in programma a Cassino a fine mese.

Al Città di Bassano 2023, oltre ai tanti pretendenti locali erano al via anche i primattori del Campionato Italiano Rally Asfalto che proprio sulle strade venete si giocavano il titolo. Nel prologo serale del venerdì, giocatosi sulla “Rubbio” affollata di pubblico, Sossella e Falzone partono sotto i migliori auspici alla guida della Hyundai i20 Rally 2 messa a disposizione da Friùlmotor stampando il quinto tempo assoluto, riscontro che promette un’interessante seconda giornata di gara, l’indomani.

“Campocroce” e “Monte Grappa” vedono un po’ attardato il pilota vicentino che perde terreno dalla testa della gara anche sulla “Valstagna” dove paga più del dovuto e al termine del primo giro di prove chiude in ottava posizione. Tenta il recupero nella seconda parte di gara ma, pur dando il massimo, entra nella top-ten solo in una prova andando a chiudere il rally in settima posizione assoluta che, tolti gli iscritti al C.IR.A. si traduce nella terza piazza.

“Stavolta il bicchiere lo vedo mezzo vuoto – commenta Sossella – perché non ho raggiunto quello che auspicavo prima del via del Bassano. Non riesco a giustificare i distacchi accumulati in alcune prove, una su tutte la Valstagna dove, Gabriele ed io, abbiamo stampato i tempi peggiori. Di positivo resta la conferma dell’ammissione alla finale di Coppa Italia, il Rally del Lazio, gara unica dove ci giocheremo il titolo. Cassino ci attende fra poco meno di due settimane per confrontarci con i migliori piloti italiani e giocarci il titolo.

Altra conferma, il successo nel Trofeo Michelin e siamo in attesa dei conteggi definitivi del Rally Italian Trophy, serie dove eravamo iscritti. Doveroso in chiusura, il ringraziamento ai sostenitori che, soprattutto nella gara casalinga, abbiamo sentito davvero vicini”.

Vicenza, 16 ottobre 2023

