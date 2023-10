Prima edizione della manifestazione firmata da Fondazione Monte di Pietà di Vicenza e Palazzo del Monte srl – Legami familiari con Margherita Verlato e Paolo Donini

Tempo di libri alla prima edizione di “Eventi al Monte” – Giovedì 19 ottobre con Ronzani editore

Dopo l’apertura in musica con la pianista Beatrice Barison e nel segno dell’arte figurativa con il gruppo Aquae Pictae nella collettiva “Sortilegi”, aperta fino al 29 ottobre, è tempo di libri alla prima edizione di “Eventi al Monte”, la stagione artistica e culturale firmata da Fondazione Monte di Pietà di Vicenza e Palazzo del Monte srl con la direzione artistica di Filippo Furlan.

Giovedì 19 ottobre alle 18,

nella chiesa di San Vincenzo, in piazza dei Signori, prenderà infatti il via la rassegna “Intrecci al Monte” Sei appuntamenti mensili organizzati con Ronzani editore, realtà vicentina di assoluto spicco nel settore. Avranno per protagoniste altrettante coppie di autori, con un filo conduttore a collegarne i percorsi.

Così sarà, in questo primo incontro, per la scrittrice Margherita Verlato (Perdona il mio silenzio) e il poeta Paolo Donini (Tutto è bello), che dialogheranno sul tema dei legami familiari, fra assenze e silenzi, affetti e speranze.

Quella che affiora dalle pagine di Verlato è la storia di una nonna. Nonna che, negli ultimi momenti di vita, confida alla nipote prediletta, Anna, i segreti di un’intera esistenza. Aprendo così la strada a interrogativi che spingeranno la giovane a mettere in discussione il rapporto con i suoi genitori e le sue scelte.

Nella silloge di versi di Donini, invece, si rovescia il paradigma della poesia del figlio. Figlio che (ri)scopre il padre, portando lo sguardo verso la speranza del poi, attraverso gli occhi di un padre che partecipa alla meraviglia del proprio bambino alla scoperta del mondo. Momenti di delicato stupore che brillano tra le ombre delle inquietudini contemporanee.

Queste le altre date del ciclo:

mercoledì 22 novembre, Mario Isnenghi (Tragico controvoglia, saggistica) e Michele Santuliana (Come un temporale, narrativa);

(Tragico controvoglia, saggistica) e (Come un temporale, narrativa); martedì 19 dicembre, Amedeo Sandri (La cucina vicentina, varia) e Renato Giaretta e Federica Mariani Raschi (Con sapore, consapevolmente, varia);

(La cucina vicentina, varia) e e (Con sapore, consapevolmente, varia); martedì 16 gennaio, Tiziano Vescovi (La globalizzazione disattesa, saggistica) e Tiziana Busato (serie Fork, varia);

(La globalizzazione disattesa, saggistica) e (serie Fork, varia); giovedì 15 febbraio, Alessandro Mezzena Lona (Il cuore buio dei miracoli, narrativa) e Lucio Montecchio (Pane e noci, varia);

(Il cuore buio dei miracoli, narrativa) e (Pane e noci, varia); mercoledì 27 marzo, infine, Paolo Lanaro (Un giorno dopo un altro) e Isabella Panfido (Quattordici sonetti).

Gli appuntamenti, tutti a ingresso libero, proseguiranno fino a marzo tra concerti, esposizioni e incontri dedicati al teatro e all’editoria. Info su www.eventialmonte.it.

