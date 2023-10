Filippo Maria Zanin: monologo al Rally Storico Città di Bassano

Sul podio il bresciano Superti con divario minimo e il trentino Nerobutto – Filippo Maria Zanin

18° BASE RALLY STORICO CITTA’ DI BASSANO

Bassano del Grappa (VI), 13-14 ottobre 2023

Il padovano Zanin in testa dall’inizio alla fine

14 ottobre 2023

Un monologo imperioso quello di Filippo Maria Zanin, pilota di Selvazzano classe 1991, che al volante di una Bmw M3 griffata Hawk Racing Club, ottimamente assistito da Alberto Cerantola, si è imposto nel 18° BASE Rally Storico Città di Bassano con il tempo totale di 52’46’’2.

In testa dall’inizio alla fine, ma con avversari che hanno provato fino all’ultimo a ribaltare la classifica. Sul podio il bresciano Marco Superti su Porsche 911 Carrera Rs, staccato di soli 3’’8, e il trentino Tiziano Nerobutto su Opel Ascona 400, a 27’’3. L’inizio ieri sera su “Rubbio” con Zanin primo in 5’09’’7 davanti ad Alessandro Mazzucato che lì si è preso solo 1’’6 di ritardo, ma poi oggi è scivolato progressivamente indietro chiudendo settimo a 3’20’’7.

Stamane è stato il trevigiano Bernardino Marsura su Porsche 911 Carrera Rs a tenersi vicino alla vetta, con un divario minimo di 2’’7 dopo la ripetizione di “Rubbio” mentre anche Superti saliva di ritmo rifilando il primo di tre scratch consecutivi. Ma Bernardino si fermava nella successiva “Campo Croce” dove Zanin cedeva oltre metà del suo vantaggio all’incalzante rivale di gran Carrera.

Nel rush finale

Superti ha limato ancora, ma non abbastanza per un sorpasso al fotofinish. “Medaglia di legno” ex eaquo per “Janger” e Giorgio Costenaro appaiati a 2’09’’9 dopo le sette prove speciali, ma nell’ordine di classifica quarto il padovano su Bmw M3 E30 e quinto il vicentino con una Ford Sierra Cosworth 4×4 per la discriminante della prima prova.

Al traguardo 34 dei 47 equipaggi al via, con vittorie di Raggruppamento per Zanin (4°), Nerubutto (3°), Superti (2°), mentre l’unico del 1°, Alberto Montinelli su Mg Mgb, è arrivato fuori tempo massimo al controllo orario conclusivo.

Fonte Bassano Rally Racing