Figura, Nikolaj Memola trionfa nel Budapest Trophy!

È il suo primo successo nella ISU Challenger Series – Si è concluso il Budapest Trophy, sesta tappa dell’ISU Challenger Series, il circuito cadetto del pattinaggio di figura.

Quattro gli italiani impegnati sul ghiaccio della capitale ungherese.

Nella mattinata di domenica, Nikolaj Memola (Icelab) e Gabriele Frangipani (Fiamme Oro) hanno pattinato il programma libero dell’artistico maschile.

al comando dopo lo short program (88.99), è stato in grado di migliorare il primato personale anche nel programma libero (161.38).

In questo modo, il diciannovenne azzurro ha chiuso con 250.37 punti, resistendo al ritorno dello svizzero Lukas Britschgi, bronzo agli ultimi Europei.

L’allievo di mamma Olga Romanova ha pertanto conquistato il primo successo della carriera nell’ambito dell’ISU Challenger Series con un margine di quattro lunghezze sull’elvetico.

undicesimo dopo il primo segmento di gara, ha recuperato una posizione nel programma libero, attestandosi al 10° posto con 187.55 punti.

La coppia di danza formata da Giorgia Galimberti e Matteo Libasse Mandelli (H.C. Diavoli Rossoneri) hanno chiuso con il punteggio complessivo di 127.36, marcando 76.65 punti nella danza libera.

A questo link sono disponibili i risultati completi del Budapest Trophy.

Fonte FISG

Photo credit: Diego Barbieri

Descrizione

Il pattinaggio di figura è uno sport invernale individuale, di coppia e di squadra in cui gli atleti, dotati di pattini, eseguono sul ghiaccio degli esercizi composti da figure, passi, piroette e salti, su una base musicale. Fu il primo sport invernale incluso nelle Olimpiadi, nel 1908. Le quattro discipline olimpiche sono individuale maschile, individuale femminile, coppia di danza e coppia di artistico. Il pattinaggio sincronizzato non è disciplina olimpica. Dalle competizioni di livello intermedio al senior, i pattinatori generalmente eseguono due programmi (corto e lungo o libero), che a seconda della disciplina possono includere trottole, salti, sequenze di passi, sollevamenti, salti lanciati, spirali, e altri elementi o passi.

La lama del pattino ha una scanalatura sul fondo, la quale crea due bordi distinti – interno ed esterno, detti fili. Nel pattinaggio di figura, il pattinatore dovrebbe scivolare su un filo della lama e non su entrambi contemporaneamente, il quale è denominato come filo piatto. Durante una trottola, il pattinatore usa un punto preciso della lama, che è la parte più rotonda della lama, appena dietro la punta e vicino al centro della lama. I pattini utilizzati nel pattinaggio individuale e di coppia hanno una serie di larghi denti seghettati chiamati dentini (toe picks in inglese) sulla parte anteriore della lama. I dentini sono principalmente utilizzati nel decollo dei salti. Le lame da danza sono di un pollice (equivalente a 2,54 centimetri) più corte nella coda e hanno dentini più piccoli.

L’attività agonistica internazionale è organizzata dalla International Skating Union (ISU). In Italia il pattinaggio di figura rientra tra le discipline di competenza della Federazione Italiana Sport del Ghiaccio (FISG).

Fonte Wikipedia