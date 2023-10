Pattinaggio di Figura – Niccolò Macii (28 anni) e Sara Conti (23) – Conti/Macii vincono il Tayside Trophy per il secondo anno di fila

I Campioni d’Europa in carica non hanno avuto rivali nell’appuntamento tenutosi nel Regno Unito, ultimo test agonistico in vista dell’esordio nel Grand Prix.

Nel weekend del 14 e 15 ottobre, la città di Dundee (Regno Unito) è stata teatro del Tayside Trophy, evento internazionale di pattinaggio di figura al quale hanno partecipato anche Sara Conti e Niccolò Macii (Icelab). La coppia di artistico italiana è pertanto ritornata sul ghiaccio della città scozzese dopo aver vinto l’edizione 2022.

I Campioni d’Europa in carica

si sono fregiati del successo anche in questo 2023, dimostrandosi nettamente superiori alla concorrenza incontrata. Nell’ultima gara di preparazione in vista del Grand Prix, il tandem azzurro ha chiuso il programma corto con 65.40 nonostante una caduta sul triplo rittberger lanciato. Nel programma libero sono poi arrivati 131.61 punti, che hanno portato il totale a 197.91.

Al di là dei punteggi e dell’esito della competizione, l’evento è servito come ultimo test agonistico per affinare gli elementi in vista del Grand Prix di pattinaggio di figura. L’esordio di Conti/Macii è previsto per il primo weekend di novembre, nella tappa francese di Angers.

Al Tayside Trophy avrebbe dovuto partecipare anche un’altra coppia di artistico italiana, quella formata da Lucrezia Beccari e Matteo Guarise (Fiamme Azzurre/Fiamme Oro). I due hanno però dovuto dare forfait in extremis a causa di un risentimento fisico accusato dal trentacinquenne nativo di Rimini.

Fonte Ufficio Stampa Fisg

