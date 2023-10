Caldogno: le iniziative in programma in favore delle donne

Ottobre Rosa, mercoledì 18 un incontro sulla sana alimentazione – Cominciano le tante iniziative in programma a Caldogno in favore delle donne

Ottobre Rosa

In tutto il mondo il mese di ottobre si tinge di rosa per sensibilizzare le donne sull’importanza della prevenzione nella lotta al tumore del seno. Anche il Comune di Caldogno partecipa a questa campagna di sensibilizzazione illuminando di rosa per tutto il mese la facciata di Villa Caldogno.

Inoltre mercoledì 18 ottobre alle 20.30 nella sala Fogazzaro in piazza Viola si terrà l’incontro “Mangiare bene per vivere sani”, organizzato in collaborazione con l’associazione Andos Ovest Vicentino, da 25 anni in prima linea per promuovere uno stile di vita sano e controlli periodici come forma di prevenzione contro il tumore al seno: «Li ringraziamo per questo impegno costante, e per averci coinvolti nell’organizzazione di un appuntamento così utile e importante a Caldogno», dice l’assessore alle Pari Opportunità, Rita Franco. Il relatore della serata sarà il dottor Pierpaolo Pavan, direttore del Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (SIAN) dell’Ulss8 Berica.

«Nel tumore al seno l’alimentazione corretta gioca un ruolo fondamentale – sottolinea il sindaco e medico Nicola Ferronato –. Come evidenziano numerosi studi scientifici, seguire una dieta bilanciata e sana permette una riduzione di rischio di cancro al seno che va dal 10% al 33%».

Le iniziative dll’Ottobre Rosa segnano l’inizio dell’Autunno Femminile, che tra fine ottobre e novembre vedrà il Comune di Caldogno organizzare molte iniziative contro la violenza sulle donne.

Caldogno – 15 ottobre 2023

Francesco Guiotto Ufficio Stampa Comune di Caldogno

