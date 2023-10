Rally Città di Bassano: su “Rubbio” il ruggito di Mabellini

Poi nell’ordine Campedelli, Albertini, Testa e Sossella primo dei vicentini – Rally Città di Bassano

40° ACTRONICS RALLY CITTA’ DI BASSANO

Bassano del Grappa (VI), 13-14 ottobre 2023

Su “Rubbio” il ruggito di Mabellini

13 ottobre 2023

Facile dire adesso “io l’avevo previsto”. Copyright ufficio stampa di Bassano Rally Racing. Ma ha una logica il primato immediato di Andrea Marbellini con un timbro di 4’01’’3 sulla ps 1 “Rubbio” di 7,23 km. La giovane promessa bresciana, libera da assilli di classifica, deve solo dimostrare che il suo è talento puro forgiato dalle esperienze all’estero e fortificato dal sigillo al Piancavallo, che gli ha dato un surplus di autostima.

Siamo solo all’inizio, però che spettacolo!

Simone Campedelli secondo in 4’05’’4 a 4’’1, terzo Stefano Albertini in 4’07’’0 a 5’’7, attentissimo a non forzare, calibrando ogni metro di tracciato come se avesse sul monitor i parziali dell’avversario per lo scudetto. Inizio carico di buoni auspici anche per Giuseppe Testa, quarto a 5’’9 per un poker di Skoda Fabia sul tetto provvisorio del 40° ACTRONICS Rally Città di Bassano con numeri di gara BRESOLIN AUTORICAMBI.

In gran vena Manuel Sossella su Hyundai i20, quinto tempo in 4’09’’2, migliore dei vicentini che è sempre una bella storia di sfida tra amici rivali. Sorprendono i 12’’0 di ritardo accusati da Corrado Fontana con la Hyundai i20 Wrc e i 15’’8 di Alessandro Battaglin con la coreana in versione Rally2 Evo. Domani con 85 km circa di prove speciali sarà dura inseguire il podio con i battistrada affamati di punti e di successo.

Foto di Antonio Marchetti (partenza da piazza Libertà a Bassano del Grappa)

Fonte Bassano Rally Racing