La pallacanestro Vicenza va a Faenza per sfatare un tabù

Basket serie B nazionale – La pallacanestro Civitus Vicenza conclude il trittico di ferro di tre gare in sette giorni, determinato dal primo turno infrasettimanale della stagione, recandosi al palaCattani per sfidare la Raggisolaris Faenza. Palla a due domani ore 18,00 (arbitri Andretta di Udine e Zancolò di Pordenone). Il quintetto berico giunge a questo appuntamento dopo la partita da “montagne russe” disputata mercoledi sera in casa con Ruvo.

I biancorossi infatti, con la corazzata pugliese, sono passati in quaranta minuti da un primo periodo molto mediocre ad un secondo quarto letteralmente esaltante fino all’ennesimo secco ed eclatante capovolgimento di fronte determinato dalla qualità del roster di coach Campanella, che ha conservato l’imbattibilità e proprio per questo, dopo tre giornate comanda la classifica a punteggio pieno al pari di Roseto, San Severo e San Vendemiano.

Pallacanestro Vicenza, davanti al proprio pubblico ha dato certamente vita ad una reazione dopo la debacle di Mestre di sabato scorso. Tuttavia domani pomeriggio è chiamata al massimo sforzo per superare i romagnoli, indubbiamente di grande valore, ma che stanno conoscendo un inizio di campionato in salita, avendo ottenuto la prima vittoria a Taranto giovedi sera, che è stata la prima dopo i passi falsi con Mestre e Virtus Padova .

La Civitus, che possiede anch’essa due punti in classifica, spera di recuperare in extremis Brambilla, che mercoledì sera non è stato della partita in quanto bloccato da un attacco febbrile e punta ad espugnare per la prima volta il fortino del palaCattani . Un autentico tabù per i biancorossi. Lì solo sconfitte nei tre precedenti disputati in serie B fra il 2016 e il 2019.

RAGGISOLARIS FAENZA

L’anno scorso solo una solidissima Sebastiani Rieti ha fermato il percorso di Faenza verso le Final 4 di Ferrara.

Quest’anno i neroverdi hanno fatto un mercato per diventare loro stessi una delle potenze del campionato. E’ rimasto un bel gruppo di certezze in ogni reparto, ma sono stati inseriti tre tasselli di valore assoluto. L’uomo che ha salvato la Virtus Imola con un canestro da oltre metà campo ossia Luca Galassi’. A lui affidata la cabina di regia affiancato dall’esperto Vico. Rimasti Pastore, Siberna e Petrucci si è aggiunto Simone Tomasini, la passata stagione in maglia Sebastiani Rieti. Sotto canestro ancora Poggi e l’ex Aromando, ma oltre a loro c’è anche Francesco Papa, ex Fabriano e il giovane Ballarin da Oleggio. In panchina coach Garelli.

Riccardo Giuntini