Luciana Do Carmo: l’emozione del ritorno in campo dopo 9 anni

Serie B1 femminile girone B, Luciana Do Carmo (Vicenza Volley) e l’emozione del ritorno in campo dopo 9 anni: “Emozionata come nella prima partita in serie A”

La giocatrice di origini brasiliane classe 1979 ha dato il proprio contributo entrando nel quarto set da opposta contro Ripalta Cremasca

Un ingresso dal sapore particolare, che ha “contagiato” tutto l’ambiente biancorosso. E che ha aiutato a dare la scossa verso la vittoria finale poi centrata al tie break. Nel debutto dalle mille emozioni di Vicenza Volley in B1 femminile nel 3-2 casalingo contro Ripalta Cremasca c’è anche il ritorno in campo di Luciana Do Carmo. Laterale di origini brasiliane classe 1979 che in passato ha calcato per diverse annate i campi di serie A del nostro Paese e non solo. Gli anni di inattività non hanno fermato il talento e lo spirito agonistico della giocatrice, un prezioso supporto per la squadra allenata da Mariella Cavallaro. Per lei, un ingresso condito da due punti a referto in attacco.

Luciana Do Carmo

“Quest’anno – racconta Luciana, già lo scorso anno mental coach delle biancorosse in A2 – avevo iniziato con l’idea di provare a stare vicino alla società e cercare di capire in che modo poterla aiutare. In estate avevo deciso di venire ad allenarmi per cercare di capire se a livello fisico potessi reggere dopo nove anni di inattività. Da li mi sono detta: “perché no”? e mi sono data questa possibilità di tornare e di divertirmi, dovendomi gestire anche con gli impegni professionali che non mi permettono di svolgere in squadra tutto il programma di lavoro delle mie compagne.

Dopo un primo mese in cui ho visto che il corpo rispondeva bene, siamo arrivati alla prima di campionato. Blerona (Tasholli) aveva un problema fisico, coach Mariella mi ha chiesto la mia disponibilità e da lì è uscita l’atleta che era sempre rimasta in me. Entrare in campo (da opposta, ndc) è stata un’emozione pazzesca, mi ha ricordato la prima volta in serie A in Brasile con il Minas”.

Quindi sottolinea

“Un altro aspetto molto bello a cui tengo particolarmente è come le ragazze mi hanno accolto; dal primo giorno mi hanno fatto sentire parte della squadra e ho percepito la loro gioia quando sono stata chiamata in causa in partita”.

Vicenza ha iniziato il cammino con una vittoria. “Vincere – aggiunge la Do Carmo – fa sempre bene e aiuta anche in un contesto nuovo dove la squadra pian piano si conosce. Abbiamo dimostrato subito di saper stare nelle difficoltà di gioco e di uscirne insieme: questa è una caratteristica che è emersa nel nostro primo incontro”.

Oggi pomeriggio alle 17 a Trescore Balneario Vicenza Volley sosterrà un allenamento congiunto con le pari categoria locali del Don Colleoni. Questo approfittando del rispettivo turno di riposo in campionato. Le beriche torneranno in campo domenica 22 ottobre alle 18 a Vicenza contro il Volley Clodia nella terza giornata del girone B.

VICENZA, 14 OTTOBRE 2023

VICENZA VOLLEY SSD a RL Ufficio Stampa Luca Ziliani www.volley-vicenza.it