La storia di Mario Rigoni Stern: in anteprima TV su RSI La2

«Il sergente dell’Altopiano. La storia di Mario Rigoni Stern» documentario di Federico Massa e Tommaso Brugin in anteprima TV su RSI La2 domenica 29 ottobre alle 23:05

Domenica 29 ottobre 2023 alle 23:05 su RSI La2 andrà in onda l’anteprima televisiva del documentario «Il sergente dell’Altopiano. La storia di Mario Rigoni Stern», all’interno del programma «Sguardi».

Federico Massa e Tommaso Brugin sono i registi del film sullo scrittore di Asiago realizzato per il centenario dalla sua nascita.

Tra le testimonianze anche quelle dello scrittore Alberto Nessi e dello storico Bruno Donati, che incontrarono Rigoni Stern nelle sue visite ticinesi.

Musiche di Zeno Gabaglio.

Il documentario ha partecipato a una ventina di festival in Italia e ha ottenuto premi a Rieti e Sabina, Orobie, Verona e Monza. Attualmente è in programmazione al Bergfilm Festival di Tegernsee in Germania.

La lista completa dei festival in costante aggiornamento: https:// www.cinemaitaliano.info/film/26516/festival/il-sergente-dell-altopiano-la- storia-di-mario.html#202300785

Sinossi:

IT

Un viaggio tra presente e passato, ricco di testimonianze e riflessioni per raccontare lo scrittore Mario Rigoni Stern (1921-2008) in occasione del centenario della sua nascita. Nel corso di una giornata, dall’alba alla notte stellata, la voce di Mario Rigoni Stern ricorda gli anni della Seconda guerra mondiale e della prigionia.

Il Sergente degli alpini, ritornato a casa, è divenuto col tempo il Custode dell’altopiano di Asiago e la sua terra natale assume il valore di un mondo da preservare contro le guerre e l’indifferenza.

DE

Eine Reise zwischen Gegenwart und Vergangenheit, reich an Zeugnissen die an den Schriftsteller Mario Rigoni Stern (1921-2008) erinnern. Im Laufe eines imaginären Tages, von der Morgendämmerung bis zur sternenklaren Nacht, erinnert seine aus einem umfassenden Archiv stammende Erzählung an die Jahre des Krieges und der Gefangenschaft. Der heimgekehrte Gebirgsjäger wurde mit der Zeit zum Wächter der Hochebene von Asiago.

EN

A journey between the present and the past, with a wealth of testimony and reflections to tell the story of the Italian writer Mario Rigoni Stern (1921-2008). During the course of an imaginary day, from dawn to star-filled night, his voice, recovered from the extensive archives, recalls the years of war and imprisonment. Once he returned home, over time the sergeant in the Alpine troops became the guardian of the Asiago plateau.

Collaboratori

Regia: Federico Massa, Tommaso Brugin

Sceneggiatura: Federico Massa, Tommaso Brugin, Gerassimos Valentis, Raffaele Pizzati Sertorelli, Villi Hermann

Testimonianze: Alberto Nessi, Bruno Donati, Mario Isnenghi, Giuseppe Mendicino, Maria Maddalena Rigoni Stern, Ernesto Franco, Gian Piero Brunetta, Giuseppe Bepi De Marzi, Ermanno Olmi

Direttore della fotografia: Andrea Azzetti

Camera: Andrea Azzetti, Alberto Meroni

Montaggio: Tommaso Brugin

Suono: Franco Alessio Conte, Marco Viale

Musica: Zeno Gabaglio

Produzione: AViLab (Padova), Imagofilm Lugano, Ellly Films (Wien)

In coproduzione con: RSI Radiotelevisione svizzera

Produttori: Federico Massa, Tommaso Brugin, Villi Hermann, Silvana Bezzola Rigolini, Elly Senger-Weiss

Lugano, 13.10.2023

Fonte Imagofilm Lugano www.imagofilm.ch