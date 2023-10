Jacopo Maltauro (Lega): il vero volto dell’amministrazione Possamai

Nuova Bertoliana fuori dal piano triennale, Jacopo Maltauro (Lega): “ Con lo stralcio dei fondi per la Nuova Bertoliana Vicenza perde una grande occasione, questo è il vero volto dell’amministrazione Possamai, molte chiacchiere e zero visione”

Vicenza, 14 ottobre 2023: “È questo il cambiamento annunciato in campagna elettorale? Stralciare le progettualità e gli investimenti sui giovani e sul futuro di Vicenza?

L’amministrazione comunale presenta il suo primo piano triennale delle opere pubbliche e, dopo un balletto di qualche settimana, getta la maschera e mostra il suo vero volto: concentrati sull’ordinaria amministrazione senza un principio di visione propria, sacrificando progetti e investimenti sull’altare della discontinuità politica. Proclami, commissioni consiliari ad hoc, aperture e bei toni che però, all’ora dei fatti e dei provvedimenti concreti, si sciolgono come neve al sole lasciando spazio all’ennesima progettualità incompiuta a discapito di una città che avrebbe bisogno di guardare avanti con coraggio e non indietro con timore.

L’amministrazione di centrodestra di cui ho fatto parte come consigliere delegato, nonostante il covid, ha prodotto uno studio di fattibilità e uno studio strutturale-volumetrico sullo stabile, un progetto biblioteconomico ampiamente partecipato e un accantonamento di circa 10 milioni di euro complessivi tra avanzo amministrativo e piano triennale delle opere pubbliche (2.5 milioni all’anno), credendoci e attivandosi per dare a Vicenza una nuova Biblioteca, moderna ed europea.

L’amministrazione Possamai

dopo qualche mese di governo in queste ore ha deciso di cancellare i fondi messi sul piano triennale per la Nuova Bertoliana e di formulare un piano piatto, poco coraggioso e rivolto alla manutenzione ordinaria.

Come capogruppo della Lega in consiglio comunale e come ex consigliere comunale delegato alle politiche giovanili, ruolo peraltro ricoperto prima di me anche dall’attuale Sindaco, in questi mesi ho mantenuto una postura costruttiva tesa a costruire insieme e non solo a criticare, francamente, mi sarei aspettato un po’ più di coraggio e condivisione su un investimento che proprio di giovani parla, di futuro, di riqualificazione immobiliare e di rilancio economico, insomma ciò su cui si dovrebbe andare uniti e non divisi, coraggiosi insieme e non timorosi e allacciati solamente all’ordinario.

Pare che per Vicenza, purtroppo, non sia proprio ORA e che per questo Sindaco lo sviluppo della città universitaria non sia una priorità. Noi non ci fermiamo qui, come Capogruppo di opposizione proprio questo mese ho stimolato un sit-in davanti all’ex Tribunale, prenotato 5 gazebo informativi che copriranno tutto il mese e lanciato quindi, congiuntamente ai colleghi di minoranza di tutti i gruppi, una raccolta firme aperta a sostegno del progetto. A maggior ragione ora proseguiremo su questa strada dell’impegno aperto che guarda avanti e della partecipazione dal basso per un obbiettivo progettuale che non è di destra o di sinistra, è di tutti i vicentini e dell’intera comunità, la quale auspica un futuro di modernità e sviluppo per il nostro centro storico e per il nostro tessuto giovanile. Sindaco e giunta, ci vuole più coraggio e meno ciacole!”

Lo dichiara Jacopo Maltauro, Capogruppo della Lega in Consiglio comunale e già consigliere delegato alle politiche giovanili dal 2019 al 2023.