Velcofin Interlocks Vicenza: esordio tra le mura amiche

Dopo la sconfitta interna patita al palazzetto Primo Carnera di Udine, la Velcofin Interlocks Vicenza si prepara all’esordio tra le mura amiche, al Palazzetto dello Sport Città di Vicenza, contro il Martina Treviso. Palla a due domenica alle 18.

Vicenza arriva al match contro la squadra della Marca reduce da una buona prestazione contro Udine, non coincisa però con una vittoria: Nonostante l’aver giocato alla pari per quaranta minuti contro una delle favorite del campionato, e aver tenuto lo spauracchio Ronchi a soli 10 punti nel corso del match, alla Velcofin è mancato l’ultimo sprint per riuscire a sovvertire il pronostico e tornare dal Friuli con due punti.

Martina Treviso

Non c’è però tempo però per guardarsi indietro, perché le ragazze di coach Rebellato sono chiamate al riscatto nel match interno contro Treviso, consce delle proprie capacità nella metà campo difensiva ma anche di dover migliorare qualcosa, a livello percentuale, nella metà campo offensiva, come rimarcato anche da Alice Peserico nell’intervista che si può vedere sui canali social della società berica. La sfida è aperta ma ovviamente le biancorosse dovranno dare il massimo per ottenere i primi due punti della stagione.

Treviso è reduce dal successo in casa contro Umbertide, una partita tirata terminata 61-55 in cui solo nell’ultimo quarto le trevigiane sono riuscite a scavare il solco decisivo contro le umbre.

Da tenere d’occhio la polacca Karolina Pobozy, che ha chiuso in doppia doppia (14+10) la prima partita del campionato, la playmaker Sofia Vespignani (13 a referto all’esordio) e in generale ad un gruppo che fa tanta leva sulla propria esperienza, grazie a tante giocatrici da anni in categoria (Zagni, Da Pozzo, Perini, Gini, Amabiglia), e sui tanti centimetri di cui può disporre nella lotta sotto le plance.

La partita si preannuncia bella ed equilibrata: un’ottima occasione per venire al Palasport a scoprire la nuova Velcofin Interlocks Vicenza!

Vicenza, 13 ottobre 2023

