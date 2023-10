Val Liona: il Prefetto di Venezia e di Vicenza in visita istituzionale

Ieri 12 ottobre 2023, il Prefetto di Venezia Michele Di Bari e il Prefetto di Vicenza Salvatore Caccamo si sono recati in visita istituzionale presso la Sala consiliare del Comune di Val Liona, ove sono stati accolti dal Sindaco Maurizio Fipponi.

L’incontro – svoltosi alla presenza degli assessori e dei consiglieri comunali, nonché dei rappresentanti provinciali delle Forze di Polizia – è stato dedicato all’esperienza maturata dall’ente civico dal 30 novembre 2016, quando il Consiglio Regionale del Veneto ha deliberato la fusione dei Comuni di Grancona e San Germano dei Berici, sulla quale si erano espressi positivamente i cittadini degli stessi Comuni nel referendum del 5 febbraio.

Nell’occasione, il Sindaco Fipponi ha ripercorso le tappe che hanno portato alla fusione di tali Comuni, già preceduta dalla positiva esperienza dell’Unione dei medesimi, istituita nel 2000.

Il Prefetto Caccamo

ha evidenziato come la fusione dei due enti locali in un unico Comune abbia sposato pienamente il sentiment degli abitanti del posto di custodire in modo prezioso la propria identità e preservare le caratteristiche di due enti civici giustamente orgogliosi delle proprie tradizioni e legami storici. Il rappresentante dello Stato ha inoltre avuto modo di rimarcare come il territorio di Val Liona costituisca uno dei più bei comprensori naturalistici dei Colli Berici vicentini e come tali risorse naturalistiche rappresentino, nel quadro generale di una politica di tutela ambientale, anche un importante fattore di sviluppo economico, in particolare nel settore turistico.

Il Prefetto Di Bari

ha rimarcato il ruolo straordinario svolto dagli enti locali nell’esercizio della loro funzione di raccordo con la collettività come livello di governo più prossimo al cittadino, assicurando servizi efficienti nel territorio.

Il cordiale evento è stato altresì occasione di celebrazione e ricordo del contributo professionale apportato in questo territorio proprio dal dott. Michele Di Bari, oggi Prefetto di Venezia, il quale ha avviato il proprio percorso professionale nella provincia di Vicenza alla fine degli anni ‘80, esercitando le funzioni di segretario comunale a Grancona (con l’Amministrazione guidata dall’allora Sindaco Lino Casalin), oltre che a Zermeghedo e a Montebello Vicentino.

Il dott. Di Bari, entrato poi nell’amministrazione civile dell’Interno, ha svolto numerosi incarichi di alta responsabilità nelle funzioni di capo di gabinetto e viceprefetto vicario presso la Prefettura di Foggia e numerosissimi incarichi di governo, anche in qualità di commissario governativo e commissario straordinario in Comuni sciolti per infiltrazioni mafiose.

Nella qualità di Prefetto della Repubblica ha svolto le funzioni di

Vice Commissario del Governo per la Regione Friuli Venezia Giulia,

Prefetto di Vibo Valentia,

Prefetto di Modena,

Prefetto di Reggio Calabria,

Capo Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione del Ministero dell’Interno,

Coordinatore del Comitato di Coordinamento per l’alta sorveglianza delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari,

Direttore della Struttura di Missione per il Sisma del 2016 e, da ultimo, Prefetto di Venezia.

«Il dott. Di Bari –

ha commentato il Prefetto Caccamo – ha lasciato un grande segno ed una luminosa eredità per le vicende del territorio della Val Liona, potendo affermare che fa parte di questa comunità per avere nel miglior modo saputo interpretare le esigenze di tutela ambientale, culturale e sociale di questo territorio comunale nell’esclusivo interesse di questa popolazione montana. Ha svolto magistralmente un compito assolutamente peculiare di crocevia e di snodo dell’amministrazione locale, nonché di esemplare responsabile dell’attuazione degli indirizzi dell’organo politico e al contempo dell’adeguatezza e della legittimità delle procedure ad essa finalizzate, riuscendo a coniugare, non senza fatica, legalità e attenzione all’efficacia ed efficienza della gestione».

Il Sindaco

«Accanto all’immenso onore di ospitare due così prestigiose personalità della Stato – ha dichiarato il Sindaco Fipponi all’esito dell’incontro con i due prefetti –, è stata viva l’emozione di rinnovare un legame che dura nel tempo, suggellato anche dall’incontro con gli amministratori di allora. Il dott. Di Bari ha contribuito in maniera straordinaria a gettare, già nel 1988, le basi per la costruzione dell’Unione tra i Comuni di Grancona e San Germano dei Berici del 2000, poi sfociata nella fusione del 2016».

