Roana: la manifestazione d’autunno “Verben – Un Treno di Colori”

Sabato 14 e domenica 15 ottobre ritorna “Verben – Un Treno di Colori”, la manifestazione d’autunno del Comune di Roana e delle sue frazioni.

Il primo week end sabato 7 e domenica 8 ottobre si è svolto a Roana e a Mezzaselva riscuotendo un gran successo, data la numerosa partecipazione da parte di turisti e residenti per le varie attività tra cui: giochi tradizionali, laboratori, show cooking, escursioni e vari intrattenimenti.

Il secondo week end sabato 14 e domenica 15 ottobre vedrà come protagoniste le frazioni di Canove, Cesuna e Treschè Conca.

Nella frazione di Canove

le iniziative si svolgeranno presso il Palazzetto Polifunzionale con tante attrattive tra cui: La fattoria degli Animali di Giuseppe Faccin, Gli amici Falconieri Vicentini con rapaci notturni e diurni, Gli Asini in Cammino, giri in asinello per bambini, la Caccia al Leone Alato con Fabio Ambrosini Bres, tanti laboratori a tema autunnale, le animazioni musicali e teatrali per terminare con un ricco stand gastronomico dolce e salato.

Nella frazione di Cesuna

le attività si terranno presso il Palaciclamino: l’ animazione musicale con “Tino e i Fiaschi”– Goto Divin, i “Caenassi” di Roberto Nerosi gruppo ciclo storico con rappresentazione degli antichi mestieri, il mercatino agroalimentare, le escursioni guidate, la dimostrazione di produzione del formaggio, i laboratori di cucina, “i zughi de na volta”, i trucca – bimbi con Silvy, il food truck e il chiosco con bibite.

Nella frazione di Treschè Conca

animeranno la piazza del paese: il Simposio di scultura in legno, il mercatino artigianale e hobbistica, la caccia al tesoro, la mostra fotografica, i laboratori con Cristina del “Cason delle Meraviglie”, alcuni spettacoli musicali e teatrali per terminare con la castagnata in musica in compagnia di Graziano (sabato pomeriggio) e Elena Zotti (domenica pomeriggio).

Nelle tre frazioni non mancheranno i fantastici trenini di Vèrben che percorreranno l’antico tracciato della Strada della Vecchia Ferrovia, entrambi i giorni, dalle 10.00 alle 18.00, in compagnia di Asiago Guide e dei loro racconti sulle antiche leggende cimbre.

In conclusione ricordiamo alcuni eventi imperdibili:

“Il Gatto e la Volpe” spettacolo di animazione teatrale su trampoli a molla jumpers a cura di Acqualta Teatro. Due strani personaggi si aggireranno tra i mercatini autunnali alla ricerca di clienti per la Carovana che partirà a mezzanotte per il Paese dei Balocchi. Arriveranno a Vèrben il Gatto e la Volpe!!

Cesuna – Domenica 15 ottobre ore 11.00

Treschè Conca – Domenica 15 ottobre ore 15.00

Canove – Domenica 15 ottobre ore 17.00

“Escursione guidata in notturna con lanterne” semplice passeggiata in compagnia di Asiago Guide lungo il tracciato della Vecchia Ferrovia. Giunti al ponticello della ferrovia in località Pineta a Cesuna, si assisterà allo spettacolo di circo-teatro “Terra&Aria”.

Sabato 14 ottobre ore 18.30 (partenza da Canove) oppure alle ore 19.00 (da Treschè Conca) (con prenotazione obbligatoria www.asiagoguide.com). Per i partecipanti il ritorno verso le rispettive partenze al termine della performance teatrale sarà a bordo del Trenino di Vèrben.

“Terra & Aria” Spettacolo poetico di circo-teatro in scena nella suggestiva cornice della Pineta di Cesuna. Un viaggio alla scoperta di un mondo lontano, ignoto e ancora selvaggio, nel quale i tre protagonisti affronteranno violente tempeste. Saranno gli unici superstiti di una rocambolesca spedizione, un’avventura tra terra e aria, dove selvaggi animali volanti, penzolanti, striscianti e antiche tribù prenderanno forma attraverso le spettacolari arti del fuoco e della danza aerea.

Sabato 14 ottobre

ore 20.30 Cesuna (Pineta)

Per tutte le altre iniziative di Vèrben: un treno di colori consultate il programma completo presente nel sito www.asiago.it o nelle pagine social: Roana Turismo (Facebook) e iat_roana (Instagram).

Per maggiori info:

IAT ROANA: Tel. 0424/694361 – e-mail: chalet@comune.roana.vi.it