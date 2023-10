Rangers vs Fiamme Oro: il battesimo nel massimo campionato italiano

Serie A Elite: Rangers vs Fiamme Oro, esordio vicentino nel massimo campionato italiano

Sabato 14 ottobre 2023, la Rugby Arena di Vicenza sarà il teatro di una prima storica per lo sport vicentino.

La Rangers Rugby Vicenza esordirà infatti nel massimo campionato italiano con la sfida tra le mura amiche alle Fiamme Oro Rugby. La gara, inserita nella seconda giornata del torneo, prenderà il via alle ore 15:30.

Polizia di Stato

A dare il benvenuto ai vicentini nella categoria ci sarà la squadra della Polizia di Stato. La formazione cremisi punta ai playoff scudetto e può contare sull’esperienza e le capacità degli internazionali ex-azzurri come Carlo Canna (Capitano) e Renato Giammarioli. Oltre all’alta qualità della rosa, è alto anche il morale della formazione del rientrante Coach Guidi. Il successo dei poliziotti ottenuto sul Valorugby 24-20 nel primo turno significano 4 punti pesanti in uno scontro diretto per la zona playoff.

I biancorossi

di Cavinato e Minto, dopo il buon pre-stagione dove hanno anche incrociato le Fiamme Oro nel torneo amichevole in Val d’Aosta, sono chiamati a dimostrare tutte le loro qualità nelle gare che contano. La formula della Serie A Elite 23-24 la rende senza ombra di dubbio uno dei tornei più impegnativi delle ultime stagioni, i margini di errore sono ridottissimi e si dovrà sfruttare ogni occasione per portare a casa punti in classifica.

La Società vicentina si è mossa sul mercato per innalzare il livello della rosa per raggiungere l’obiettivo stagionale della salvezza, ma ci sarà bisogno del grande pubblico vicentino per sostenere i biancorossi in questa grande sfida ed al contempo godersi lo spettacolo del massimo campionato Italiano di rugby.

La biglietteria della Rugby Arena aprirà alle ore 14:30 e la gara sarà visibile in diretta streaming su Dazn con abbonamento Start o superiori.

Dirigerà l’incontro il Sig. Riccardo Angelucci di Livorno, Assistenti Alex Frasson e Matteo Locatelli, Quarto uomo Giona Righetti, TMO Stefano Pennè.

Forza Rugby Vicenza!

Programma 2° giornata

14 ottobre

14:30 Valorugby Emilia Emilia v Petrarca Rugby

15:30 Rangers Vicenza v Fiamme Oro Rugby

15 ottobre

15:00 HBS Colorno v Femi-CZ Rovigo

15:30 Rugby Viadana 1970 v Mogliano Veneto Rugby

Riposa Sitav Lyons

Classifica

Sitav Lyons 4

HBS Colorno 4

Fiamme Oro Rugby 4

Rugby Viadana 1970 2

Petrarca Rugby 2

Valorugby Emilia Emilia 1

Rangers Vicenza 0

Mogliano Veneto Rugby 0

Femi-CZ Rovigo 0