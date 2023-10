Pove del Grappa: in casa trovati 90 kg di marijuana, arrestato

Nella mattinata del 09 ottobre 2023, i militari della Stazione Carabinieri di Solagna, coadiuvati nella fase esecutiva da personale del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia e del Nucleo Carabinieri Forestali di Bassano del Grappa, hanno tratto in arresto un sessantenne povese, per detenzione illegale di circa 90kg di sostanza stupefacente del tipo marijuana a Pove del Grappa.

operanti, nell’ambito di un’attività delegata dalla Procura della Repubblica di Vicenza, nelle prime ore della mattina di lunedì 9 ottobre u.s. hanno fatto accesso nell’abitazione dell’odierno indagato, al fine di svolgere una perquisizione locale proprio su delega della citata A.G., concessa a seguito di richiesta avanzata dal personale della Stazione di Solagna che, insospettito dai comportamenti e dai movimenti del sessantenne, già conosciuto poiché dedito a tali tipologie di reato, aveva richiesto l’emissione del citato provvedimento, al fine di verificare l’eventuale possesso da parte dello stesso di sostanze illecite.

all’esito della perquisizione, veniva rinvenuta nella disponibilità del prefato svariata sostanza stupefacente del tipo marijuana, di diversa qualità e differentemente conservata. Nello specifico, in diversi locali dell’abitazione e nelle pertinenze della stessa, venivano notati alcuni sacchi di carta con all’interno la suddetta sostanza stupefacente, già essiccata, e venivano rinvenuti nr. 145 rami di cannabis posti ad essiccare, per un peso totale, al netto dei rami, pari a 17,00 kg di infiorescenze.

Inoltre, venivano rinvenuti, in diversi bidoni in plastica, ulteriori 70 kg circa di, asseritamente, canapa sativa, quindi verosimilmente legale, in ordine alla quale, tuttavia, l’arrestato non era in grado di produrre alcuna attestazione che lo potesse confermare, come una certificazione delle sementi o la prevista comunicazione di inizio coltivazione. Infine, venivano trovate, sempre nelle pertinenze dell’abitazione, nr. 5 piante, dell’altezza di circa 2,5 metri ciascuna, ancora in coltivazione ma pronte per la raccolta.

Valutato l’ingente quantitativo di sostanza stupefacente, il citato veniva tratto immediatamente in stato di arresto.

Al termine delle formalità di rito, l’uomo è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari presso la sua abitazione. Come disposto dall’A.G., informata dagli operanti, in attesa dell’udienza di convalida, tenutasi il 12 ottobre 2023. All’esito della quale il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Vicenza ha convalidato l’arresto, disponendo la prosecuzione della citata misura cautelare.

Pove del Grappa, 13 ottobre 2023

