Pallacanestro Vicenza: classifica e risultati 3° giornata

61-79 (12-24, 29-14, 10-8, 10-33)

PRIMO QUARTO

Vicenza parte contratta e timorosa forse con addosso ancora le scorie di Mestre. Non si fa mai canestro e i pugliesi ne approfittano senza peraltro fare nulla di trascendentale. 24 a 12 il primo parziale per il quintetto ospite.

SECONDO QUARTO

Inizia una nuova partita. Vicenza si scuote, lascia da parte errori e tensione cominciando a difendere efficacemente e a costruire buoni canestri in transizione senza troppo farsi intimorire dal rango degli avversari . Sin troppo eloquente il parziale di 29 a 14 che i biancorossi fanno registrare all^ interno di un’ottima seconda frazione, con Ruvo sorpresa e preoccupata anche per l’espulsione per doppio fallo tecnico del proprio allenatore Campanella. Si va alla pausa lunga con la Civitus sul+ 3: 41 a 38.

TERZO QUARTO

Mani gelide sul parquet di via Goldoni. appena 18 i punti realizzati in tutto. 10 da Vicenza e 8 da Ruvo. Ma la Civitus è ancora avanti (51 a 46).

ULTIMO QUARTO

La pallacanestro Vicenza è in debito d’ossigeno da subito, mentre Ruvo parte in quarta con grande convinzione, sicurezza e freschezza atletica mettendo in mostra tutto il suo talento e il proprio valore e trascinata da Leggio sfoggia quella ritrovata precisione al tiro, anche dall’arco, che origina il devastante e definitivo parziale di 33 a 10 che ribalta il tavolo, lasciando una troppo altalenante Vicenza a bocca asciutta.

Riccardo Giuntini Pallacanestro Vicenza