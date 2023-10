Laura Stocco alla Nuova Galleria Civica di Montecchio Maggiore

14 ottobre – 19 novembre 2023 Nuova Galleria Civica Montecchio Maggiore (Vicenza) – Laura Stocco

Sabato 14 ottobre, ore 17.30

Inaugurazione della mostra

Giovedì 9 novembre, ore 20.30

Incontro con l’artista e intervento musicale di Giuseppe Dal Bianco flauti e strumenti etnici INGRESSO GRATUITO

Laura Stocco è la pittrice vicentina che ha declinato con grande versatilità le diverse espressioni dell’astrattismo, operando sintesi in cui il colore-segno e il colore-luce non escludono il rapporto emotivo con la realtà. In un ciclo di opere recenti, create per la Nuova Galleria Civica, si ispira a fenomeni che hanno sconvolto l’equilibrio del pianeta e minacciato l’esistenza dell’uomo. Ma, alla fine, ricomparirà la luce. La mostra è un pubblico riconoscimento alla lunga carriera dell’artista.

Gianfranco Trapula

Sindaco di Montecchio Maggiore

VERSO LA LUCE

«Gran movimento di forme e colori». L’ho notato anch’io, visitando le diverse sezioni della pittura contemporanea nelle varie fiere dell’arte non solo in Italia. Scegliere la pittura resta, tuttavia, una sfida stimolante e al contempo rischiosa, perché negli ultimi decenni il mondo dell’arte ha penalizzato non poco chi ha avuto il coraggio di praticare questo medium che oggi pare riemergere negli artisti più giovani.

Quelli che coltivano la pittura astratta sembrano perseguirla da diverse angolazioni: l’idea di un’astrazione pura, dove i movimenti dei colori sulla superficie richiamano i gesti che li hanno generati; la considerazione del dipinto come uno spazio non più illusionisticamente profondo e organico; il colore-luce in grado di dilatarsi nell’atmosfera, disegnando uno spazio circostante.

Laura Stocco ha maturato, dopo più di mezzo secolo di attività pittorica, caratterizzata prima dalla forma-colore e poi del segno-colore, una poetica lontana sia dall’improvvisazione psichica sia dalla nozione dell’inconscio, in cui la pennellata gestuale riempie la superficie della tela di un intrico ritmico di elementi. I suoi quadri, che alludevano a qualcosa che veniva esaltato dalla luce, sono diventati sempre più astratti, la superficie si è trasformata in una specie di pulviscolo come se il mondo sia visto attraverso un microscopio.

Esentata da ogni compito descrittivo e narrativo, l’opera sua ci pone dinanzi all’idea della cosa colta nella sua pura bellezza formale e cromatica, provoca in chi la contempla qualcosa di imperscrutabile al pari di ciò che dà all’artista la capacità di crearla: la bellezza ha un potere gravido di mistero, e la profonda emozione che produce è l’autentico godimento estetico.

Decana degli artisti vicentini,

Laura Stocco presenta nella Nuova Galleria Civica di Montecchio non una rassegna antologica, intesa a celebrare il lavoro di un’intera esistenza, ma una serie di opere recenti, che ne certificano la persistente vitalità e freschezza inventiva. Accanto al ciclo Verso la rinascita un’esaltazione lirica della luce e l’aspirazione del colore a trascendersi dalla sua realtà materiale in un assoluto spirituale, espone il ciclo Eventi, ispirati da fatti di scottante attualità: il covid e la guerra, l’inquinamento e il degrado ambientale, fenomeni catastrofici che si sono abbattuti su territori e popolazioni. In queste opere il colore è ritornato ad essere materia a significare la nostra storia nell’arco delle incognite esistenti tra noi e le cose che vediamo.

Nella superficie la materia lievita, il colore deflagra e si espande in tutte le direzioni, conseguenza dell’istintivo automatismo cui la pittrice si affida. Ella restituisce in sfumature emotive la realtà che è insita nella materia, nella for- ma e nel colore. Il reale offre la spinta iniziale, l’avvio a tutto ciò che seguirà.

Giuliano Menato

COORDINAMENTO – Ufficio Cultura Comune di Montecchio Maggiore (VI)

NUOVA GALLERIA CIVICA – via Bivio San Vitale, Montecchio Maggiore (VI)

Mostra a cura di Giuliano Menato

Orari: Sabato e domenica 10.30-12.30 / 16.00-19.00

