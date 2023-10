CSI Vicenza: un fine settimana molto intenso

Corsa su strada: domenica 15/10 alle 15 a Lonigo – PROVA REGIONALE CSI

Sabato 15 ottobre 2023

alle ore 15,15 da piazza Garibaldi prende il via la 24esima podistica città di Lonigo, corsa su strada per le vie del centro storico valida per il campionato regionale del CSI Veneto. Alla gara sono ammessi atleti tesserati FIDAL. Gareggiano tutte le categorie d’età su percorsi differenziati. Ad organizzare l’Atletica GS Leonicena. La manifestazione si svolge con qualsiasi tempo.

Per Info: https://www.csiveneto.com/p/9/atletica_su_strada

SABATO 14/10 ORE 14-18 AL PARCO DELLA PACE

Il CSI di Vicenza partecipa al Hangar Palooza Festival con una prova promozionale di corsa orientamento sabato 14 ottobre nel pomeriggio dalle 14 alle 18 grazie alle società sportive affiliate che praticano la disciplina (a partire da Arces OK). L’iniziativa è adatta a tutte le età e in particolare alle famiglie con bimbi e ragazzi.

ORIENTEERING: DOMENICA 15/10

AL VIA IL CAMPIONATO AUTUNNALE CSI VICENZA

Prende il via domenica mattina 15 ottobre 2023 a San Vito di Brendola alle ore 9:30 (ritrovo alle 9) il campionato provinciale CSI di corsa orientamento che chiude la stagione dopo il Beric-O Tour di primavera. Ad organizzare la gara è Erebus Orientamento Vicenza e la Polisportiva Brendola. Una prova immersa nell’ambiente collinare tra boschi e prati e tra vigneti e oliveti. E’ la fitta rete di sentieri che permette ai concorrenti di muoversi con agilità nei quattro percorsi proposti (a seconda della difficoltà: bianco, giallo, rosso e nero).

La seconda tappa si svolge sulle colline di Nanto il 29 ottobre, proposta da Arces OK e voluta dalla Pro Loco e dall’Associazione genitori locale. La terza prova il 12 novembre a Mossano e l’ultima il 26 novembre a Spiazzo in Val Liona.

Da segnalare la gara regionale del 5 novembre a Merlara in provincia di Padova organizzata anch’essa da Arces Orienteering Klubb con percorsi che si dipanano nei terreni attorno a villa Barbarigo.

Per info: https://www.csivicenza.it/attivita-sportive/orienteering/

Fonte Francesco Brasco