Bassano Storico: prova di maturità

Stavolta “noblesse oblige” le auto vintage devono partire in coda alle moderne tricolori ma sono sempre specialissime le emozioni che sono capaci di suscitare

18° BASE RALLY STORICO CITTA’ DI BASSANO

Bassano del Grappa (VI), 13-14 ottobre 2023

Prova di maturità per il Bassano Storico

Divertirsi e divertire è il mantra dei conduttori di auto storiche, deliziati dalle loro arzille quattroruote che hanno un suono inconfodibile e rimangono specialissime per le emozioni che sono in grado di scatenare, sia agli equipaggi, sia agli spettatori. Il Rally Città di Bassano, come poche altre gare in Italia, si delizia anche quest’anno di una doppia sfida abbinata:

il 40° ACTRONICS Rally Città di Bassano con numeri di gara BRESOLIN AUTORICAMBI, valido come ultima tappa del Campionato Italiano Rally Asfalto,

il 18° BASE Rally Storico Città di Bassano, valido per il Trofeo Rally Autostoriche di Zona 2 – Nordest.

Auto vintage

Diversamente dal passato, stavolta le auto vintage partono in coda alle moderne per priorità “federale” rispetto alla disfida tricolore che assegna lo scudetto. Ma sarà la coda sontuosa di una cometa interamente stupenda e spettacolare.

Primo al via Massimo Archetti Voltolini su Porsche 911 Sc del 3° Raggruppamento, portacolori del Team Bassano che presenta ben venti equipaggi, seguito da Bernardino Marsura con un’altra Porsche 911, però versione Carrera Rs del 2° Raggruppamento.

Poi nell’ordine Filippo Maria Zardini su Bmw M3 del 4° Raggruppamento targata Hawk Racing Club, che precede Tiziano Nerobutto su Opel Ascona 400 3° Raggruppamento, primo dell’edizione 2020, Adriano Lovisetto su Lancia Rally 037 del 4° Raggruppamento e Giorgio Costenaro su Ford Sierra Cosworth, pure del 4° Raggruppamento, primo nel 2007.

Tra questi sei

si può pronosticare il vincitore del Rally Storico 2023, salvo sorprese, al termine di un percorso articolato in sette prove speciali. Venerdì 13 ottobre: ps1 “Rubbio” (7,23 km, start 20:02). Sabato 14 ottobre: ps 2/6 “Campo Croce” (14,06 km, start 8:53 e 14:46), ps 3/7 “Monte Grappa” (12,04 km, start 9:43 e 15:36), ps 4 “Valstagna” (11,83 km, start 11:22), ps 5 “Rubbio” (7,23 km, start 12:16).

13 ottobre 2023

Fonte Bassano Rally Racing