Alla Bertoliana apre la mostra dedicata al disegno naturalistico

Per “Vicenza e la montagna” apre in Biblioteca Bertoliana la mostra dedicata al disegno naturalistico

Assessore Fantin: «Un invito all’attenzione per l’ambiente»

A Palazzo Cordellina, sede della Biblioteca civica Bertoliana, apre la mostra “Illustrazioni in alta quota – Flora e fauna delle nostre montagne”. Aquila, volpe, cince, cervo, civetta…le opere a colori ad acquerello e matite e quelle a grafite delle illustratrici Annalisa e Marina Durante, vincitrici di numerosi premi internazionali, portano a Vicenza la flora e fauna delle montagne, osservate con sguardo attento e illustrate con grande tecnica e maestria.

L’esposizione fa parte del festival “Vicenza e la montagna”, un mese di film, incontri ed esposizioni dedicati alla cultura delle terre alte, giunto alla XIV edizione grazie alla collaborazione tra CAI sezione di Vicenza, Giovane Montagna di Vicenza, Società Alpinisti Vicentini e MontagnaViva di Costabissara, il sostegno del Comune di Vicenza e la collaborazione della Biblioteca civica Bertoliana.

L’assessore Ilaria Fantin

«Siamo felici di ospitare in Biblioteca Bertoliana questa mostra – ha detto all’anteprima l’assessore alla cultura, al turismo e all’attrattività della città Ilaria Fantin – che ci invita a fermarci ad osservare la natura. Anche questo è un modo per sottolineare l’attenzione all’ambiente che la nostra amministrazione condivide e promuove. È uno sguardo sulla montagna, e più in generale sul mondo, che sta raccogliendo grande interesse a tutte le età, come dimostra anche il successo dei laboratori, già esauriti per quanto riguarda i bambini».

L’inaugurazione della mostra, oggi alle 20.30, sarà accompagnata da una dimostrazione di tecnica di disegno naturalistico e dalla presentazione del libro delle illustratrici “Disegniamo gli animali. Guida al disegno naturalistico con le matite colorate” (Il Castello editore), nel “Salone Centrale Dalla Pozza” al piano nobile di Palazzo Cordellina.

La mostra è aperta con ingresso libero dal 14 ottobre al 12 novembre tutti i giorni , escluso il lunedì, dalle 10 alle 18.

Sono in programma laboratori di disegno per bambini (posti esauriti) e adulti.

Le opere installate saranno messe in vendita a partire dal 13 novembre. Una parte del ricavato sarà devoluto per gli eventi di Vicenza e la Montagna 2024.

Le illustratrici



Annalisa e Marina Durante, sorelle gemelle, sono illustratrici e artiste naturalistiche. Attratte fin da bambine dal mondo degli animali e dal disegno, hanno fatto delle loro passioni la propria professione. Marina ama il trekking, le immersioni e la fotografia e viaggia raggiungendo luoghi inesplorati dove la natura regna incontrastata, alla ricerca d’immagini fotografiche che sono ispirazione per i suoi disegni.

La curiosità per gli animali di Annalisa è sottile e delicata, la sua natura è fatta di sussurri e lieto ascolto. Ama stare nei giardini e nei boschi in silenzio e in meditazione per osservare e ascoltare la vita nascosta.

Le loro illustrazioni sono state pubblicate su libri di molti paesi del mondo dalla Cina all’America. Sono state ospiti del Parco nazionale delle Galapagos per illustrare l’avifauna locale. Hanno lavorato per la FAO illustrando diverse specie di pesci.

Specializzate nell’insegnamento del disegno naturalistico tengono corsi dal vivo e on line e workshop rivolti a bambini, ragazzi e adulti e sono docenti di disegno naturalistico presso la storica Scuola del Castello di Milano.

Vantano diversi premi in concorsi nazionali e internazionali di wildlife art.

Per informazioni: www.duranteillustrations.com

Laboratori per adulti

Laboratori, ancora qualche posto libero per il workshop per adulti

Sabato 14 ottobre nella sede Giovane Montagna di Vicenza, in via Borgo Scroffa 18, ci sono ancora posti disponibili per frequentare il laboratorio di acquarello naturalistico per adulti “Disegna la natura”, con le illustratrici della mostra Annalisa e Marina Durante.

In questo incontro Annalisa e Marina insegneranno una tecnica di disegno semplice ma efficace. Attraverso vari passaggi guideranno i partecipanti alla realizzazione di un disegno di quattro giovani civette.

L’iscrizione è obbligatoria. Costo 30 euro.

Sono invece già tutti esauriti i posti a disposizione per frequentare, domenica 15 ottobre in Biblioteca Civica Bertoliana, il laboratorio di disegno naturalistico per bambini dai 7 ai 14 anni “Disegniamo lo scoiattolo”.

In questo incontro Annalisa e Marina guideranno i partecipanti alla realizzazione di un disegno di uno scoiattolo. Si procederà poi alla colorazione del piccolo roditore utilizzando le matite colorate con la tecnica del chiaroscuro, creando le sfumature.

Per informazioni

email: corso.vm2023@gmail.com

La rassegna Vicenza e la montagna

Prosegue nel frattempo la rassegna di film e incontri dedicati alla montagna.

Martedì 17 ottobre

Nella sala cinematografica Patronato Leone XIII alle 20.45 è in programma la proiezione dei film Altavia 4000, di Luca Matassoni e Marco Tonolli

Il film racconta la storia di un’amicizia che ha come sfondo i giganti delle Alpi. Gabriel Perenzoni e Nicola Castagna si conoscono durante i corsi per diventare guide alpine e scoprono di avere un sogno in comune: scalare tutti gli 82 Quattromila delle Alpi in una sola stagione. Il film racconta l’esperienza della scalata soffermandosi sul lato umano della storia, sui rapporti e sulle relazioni tra i protagonisti e dei protagonisti. Altavia 4000 è un viaggio attraverso le Alpi, un’avventura alla scoperta di se stessi e dei legami profondi che nascono lassù.

Il film ha vinto il premio “Città di Imola” al 71° Trento Film Festival. Saranno presenti in sala i registi.

Nella stessa serata sarà proiettato Ice Merchants, film d’animazione del portoghese João Gonzalez. Ogni giorno, padre e figlio si lanciano con un paracadute dalla loro vertiginosa casa appesa a una montagna, per recarsi al villaggio, molto lontano sotto di loro, dove vendono il ghiaccio che producono. Vincitore di numerosi premi, nel 2022 Gonzales è diventato il primo regista di animazione portoghese ad essere premiato al Festival di Cannes con Ice Merchants, che è diventato anche il primo film portoghese ad essere nominato per un Oscar.

João Gonzalez, regista, animatore, illustratore e musicista portoghese, è interessato a unire la sua formazione musicale e la pratica dell’animazione d’autore, rivestendo il ruolo di compositore e talvolta anche di strumentista nei film che dirige, accompagnandoli a volte con performance dal vivo.

Giovedì 19 ottobre

Il festival si sposta nella sala polifunzionale Patronato Leone XIII con la proiezione alle 20.45 del film La lunga scala verso l’Annapurna di Ennio Savio e Rosanna Bassan.

La proiezione descrive l’esperienza di un gruppo di amici appassionati di montagna, nel cammino lungo le valli del Nepal per raggiungere il campo base dell’Annapurna, uno degli Ottomila più affascinanti della catena himalayana, tra inaspettate piogge monsoniche che rischiano di vanificare lo scopo del viaggio e incontri straordinari con gli infaticabili abitanti dei villaggi.

Martedì 24 ottobre

Alle 20.45, infine, in collaborazione con il Trento Film festival 365 nella la sala cinematografica Patronato Leone XIII viene proiettato il film Ephemeral del regista Alastair Lee che mostra da vicino l’arrampicata scozzese in inverno, una stagione effimera che offre uno spettacolo senza precedenti.

La macchina da presa segue gli esperti scalatori Guy Robertson e Greg Boswell nella loro ricerca di nuove vie invernali nelle Highlands scozzesi. Greg e Guy riescono a completare prime ascese straordinarie in alcuni dei più impressionanti scenari di arrampicata.

Nel film sono intervistati anche Simon Richardson e Helen Rennard, due importanti alpinisti scozzesi.

La pellicola ha vinto il premio Ritter Sport per aver messo in scena la passione e lo spirito di avventura e condivisione che guidano i due alpinisti alla ricerca di nuove vie invernali nella severa Scozia.

La mostra, le proiezioni e gli incontri sono ad ingresso libero.

Per informazioni

https://www.comune.vicenza.it/vicenza/eventi/evento.php/354545 – www.vicenzaelamontagna.it

Fonte: Comune di Vicenza – Ufficio Stampa