Thiene: i Vigili del Fuoco Volontari festeggiano 110 anni di attività

Il Distaccamento Volontario dei Vigili del Fuoco di Thiene festeggia 110 anni di attività al servizio del territorio

È un traguardo importante quello raggiunto dal Distaccamento Volontario dei Vigili del Fuoco di Thiene che festeggia quest’anno i 110 anni di attività. Da un secolo e un decennio, infatti, il Distaccamento presidia il territorio della Città e di altri 13 Comuni dell’Altovicentino a protezione della vita e dei beni dei suoi abitanti.

Il commento dell’ing. Anrea Gattuso

«I Vigili del Fuoco Volontari – dichiara ing. Andrea Gattuso, Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco di Vicenza – concorrono quotidianamente in tutto il comprensorio di Thiene e dei comuni limitrofi, alle attività di soccorso tecnico urgente, a tutela dei cittadini e dei beni, con grande passione, determinazione, professionalità ed efficacia operativa. Grazie alla loro solida formazione, ai percorsi specialistici, all’addestramento ed all’esperienza maturata sul campo sono un importante supporto nelle varie emergenze sia locali che di livello regionale e nazionale. I Vigili del Fuoco Volontari di Thiene sono oramai una realtà consolidata con una storia di ben 110 anni, sempre a tutela del bene comune. Sono proficuamente impegnati anche nell’attività di promozione della cultura della sicurezza e della prevenzione degli incendi nelle scuole e nelle comunità locali. A Loro va la mia gratitudine per il servizio svolto e per il supporto dato a tutto il Comando Vigili del Fuoco di Vicenza».

I Comuni presidiati dai Vigili del Fuoco di Thiene

I territori di competenza del locale distaccamento sono Thiene, Breganze, Chiuppano, Caltrano, Calvene, Carrè, Fara Vicentino, Lugo di Vicenza, Malo, Montecchio Precalcino, Sarcedo, Villaverla, Zanè e Zugliano.

L’evento sarà celebrato sabato 14 ottobre 2023 con inizio alle ore 9.30 nella sede del Distaccamento in via dell’Aeroporto alla presenza delle Autorità e della Cittadinanza.

La semplice cerimonia prevede l’alzabandiera ufficiale con lo sfilamento dei gonfaloni dei quattordici Comuni afferenti all’ambito operativo del Distaccamento e la presentazione di un nuovo mezzo, il pick-up Ford Ranger, acquistato grazie al contributo dei 14 Comuni di competenza, che andrà ad aggiungersi ai tre mezzi di soccorso tecnico urgente in dotazione al Distaccamento.

La mattinata sarà allietata dal Corpo Bandistico di Centrale di Zugliano.

Il sindaco Giampi Michelusi

«Il Distaccamento è una presenza strategica nella nostra area – dichiara il Sindaco, Giampi Michelusi – e in questi undici decenni di attività ha rappresentato un punto di riferimento per la sicurezza della popolazione. Credo che l’importante anniversario sia l’occasione migliore per riconfermare ufficialmente ai Volontari del Distaccamento i sentimenti di profonda e diffusa riconoscenza e di gratitudine per la professionalità di un impegno quotidiano che esige preparazione, sacrificio e generosità. A tutti loro e al Capo Distaccamento va il mio sentito e commosso “grazie” insieme all’augurio di altri 110 anni di presenza fondamentale a Thiene».

Il Distaccamento thienese ad oggi conta su un organico di 32 unità operative che nel 2022 ha effettuato oltre 200 interventi di soccorso tecnico urgente nei territori di competenza e su tutto il territorio provinciale a supporto del comando dei Vigili del Fuoco di Vicenza.

Un po’ di storia…

Thiene istituì il suo Corpo nel 1913.

Il 19 settembre di quell’anno, la Giunta votò la delibera per la sua creazione e il 16 dicembre il sindaco Zuccato bandì un concorso in cui si richiedevano “7 pompieri effettivi e 4 allievi”.

Nacque così il primo gruppo organizzato di Pompieri a Thiene.

L’attività proseguì anche dopo l’istituzione del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, avvenuta nel 1939 e il presidio di Thiene entrò nell’organigramma del 92° Corpo Provinciale di Vicenza.

Dal 1961, con il riordino del Corpo Nazionale, Thiene divenne Distaccamento volontario del Comando Provinciale di Vicenza e rimase per molti anni l’unico Distaccamento Volontario in provincia fino all’apertura, nel 2008, della sede volontaria di Recoaro Terme.

Nel 1983, in occasione del 70° anniversario, il Distaccamento Volontario fu insignito del “Premio città di Thiene”.

Col passare del tempo, però, la carenza di personale e risorse portò a un ridimensionamento di volontari, di mezzi ed attrezzature e il baricentro del soccorso si spostò verso le sedi permanenti, anche per l’introduzione del numero unico “115” nel 1985.

La grande svolta

Una grande svolta si ebbe nel 2004 quando l’Amministrazione Comunale di Thiene e il Comando Provinciale di Vicenza, decisero di rinforzare e valorizzare nuovamente il Distaccamento e renderlo più operativo in modo da garantire un maggiore presenza sul territorio dell’Alto Vicentino. Con questo obiettivo l’allora Comandante provinciale istituì il 1° corso per una trentina di aspiranti Vigili del Fuoco Volontari, che, aggiunti ai Volontari più anziani e a quelli che sono stati formati con i corsi successivi, hanno permesso al Distaccamento di riprendere e garantire il servizio di soccorso tecnico urgente con una maggiore professionalità, grazie anche a una serie di corsi di formazione specifici rivolti a tutto il personale volontario operativo.

Il 4 marzo 2012, grazie all’impegno della Città di Thiene e della Regione Veneto, venne inaugurata la nuova sede del Distaccamento volontario all’interno del Centro Polifunzionale di Protezione Civile.

Il Personale di Thiene, dai primi Pompieri ai Vigili del Fuoco, ha operato attivamente in occasione delle grandi calamità che hanno afflitto la nostra Nazione, quali, ad esempio, i bombardamenti nelle nostre zone durante il secondo conflitto mondiale, il disastro del Vajont, il terremoto in Friuli, il disastro di Stava e, più recentemente, il terremoto in Abruzzo e quello in Emilia Romagna, la grande alluvione di Vicenza e Caldogno del 2010 e quella, seppur minore, del 2012, e la tempesta Vaia, che ha colpito i nostri territori nel 2018.

Soccorsi H24, 365 giorni all’anno

L’attività di soccorso tecnico urgente del distaccamento volontario di Thiene è garantita H24 365 giorni all’anno in turni di 12 ore (8-20/20-8) sia in modalità di reperibilità sia in modalità di presidio presso la sede del Distaccamento. In modalità di reperibilità l’allertamento automatico e l’attivazione del Personale in servizio vengono effettuati dalla Sala Operativa “115” mediante l’invio rapido di una chiamata selettiva via ponte radio sia su dispositivo in dotazione ad ogni volontario del Distaccamento sia direttamente su smartphone mediante un apposito applicativo su piattaforma “Activepager”.

Thiene, 12 ottobre 2023

Fonte: Comune di Thiene (VI) – Ufficio Stampa