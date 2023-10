Thiene: donna segnalata dalla Polizia Locale per uso di cocaina

Thiene, ore 22:30 di martedì 10 ottobre, una pattuglia della Polizia Locale Nordest Vicentino intimava l’alt ad autovettura che stava transitando nella zona nord di Thiene. La donna 32enne alla guida, residente in un comune del thienese, manifestava un esagerato nervosismo. Infatti, a richiesta degli Agenti, estraendoli dalla propria borsetta consegnava loro n. 4 involucri di cocaina del peso lordo complessivo di g. 3,25.

La donna veniva pertanto segnalata alla Prefettura-UTG di Vicenza quale assuntrice di sostanza stupefacente.

Thiene, 12 ottobre 2023

Fonte: Polizia Locale Nordest Vicentino – Ufficio Stampa

