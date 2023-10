Team Bassano: riflettori su Bassano, Rallylegend e Tour de Corse

Tre importanti appuntamenti per una trentina di equipaggi dall’ovale azzurro chiamati a farsi valere in Italia e oltre confine – Team Bassano

Quelle continentali e tricolori, il Team Bassano volta pagine e si concentra su di un’altra ricca settimana dove sono tre gli eventi, di notevole portata, a contare una trentina di equipaggi dall’ovale azzurro in gara.

Uno è già in pieno svolgimento, dato che l’edizione 2023 del Tour de Corse Historique è scattata con la prima tappa già martedì scorso e si correrà sino a sabato prossimo. Il lunghissimo rally che percorre in lungo e in largo la Corsica conta nell’affollato elenco iscritti – quasi quattrocento equipaggi – anche i tre portacolori del Team Bassano con gli habitué Zumelli ed Elia rispettivamente navigati da: Francesca Dalla Rizza da affiancare Luisa sulla Porsche 911 SC mentre Maurizio corre in coppia con Maurizio Barone sulla Ford Escort RS. A loro si sono aggiunti, per la prima volta, Roberto Rimoldi e Roberto Consiglio su Porsche 911 SC.

Rally Storico Città di Bassano

Grande attesa si respira anche per l’edizione numero 18 del Rally Storico Città di Bassano dove sono venti i portacolori della scuderia capitanata da Mauro Valerio. Due Porsche 911 griffate Team Bassano aprono l’elenco: la SC di Massimo Voltolini e Giuseppe Morelli e la RSR di Bernardino Marsura con Massimiliano Menin. Al via anche l’Opel Ascona 400 di Tiziano Nerobutto affiancato da Giovanni Agnese, mentre Giorgio Costenaro e Lucia Zambiasi si affidano alla Ford Sierra Cosworth 4×4. Torna in gara anche Stefano Chiminelli assieme ad Enrico Strappazzon con la Porsche 911 RS. Pronto alla nuova sfida è anche Umberto Scariot nuovamente al volante della Lancia Rally 037 affiancato da Roberto Simioni.

A seguire

Un’altra accoppiata di Porsche 911 per Massimo Rettore e Claudio Zanon: il primo con Paolo Gelio su una SC del 3° Raggruppamento, il secondo con Maurizio Crivellaro sulla RSR. Una volta di più la classe 2-2000 del 3° si conferma affollata e foriera di una sfida tutta da seguire e che coinvolgerà di sicuro l’Opel Ascona SR di Alessandro Mazzucato con Michele Orietti alle note. Oltre alla Kadett GT/e di Corrado e Leonardo Sulsente che se la vedranno anche con l’Alfa Romeo Alfetta GTV di Gianluigi Baghin e Greta Graziani. Si rivede anche Filippo Baron pronto a togliersi un po’ di ruggine ritrovando la Ford Sierra Cosworth, assieme a Denis Masin.

Un nuovo “derby” vedrà opposte due Fiat Uno Turbo, seppure in classi differenti. Con la versione J1 scende in gara Lorenzo Scaffidi assieme a Daniele Cazzador, mentre con una del periodo J2 debuttano Davide D’Orlando e Fabio Casella.

Scorrendo l’elenco

Un’altra presenza fissa del rally bassanese, ovvero Roberto Bordignon con la sua Porsche 911 S condivisa con Denis Rech a cui farà seguito la Volkswagen Golf GTI di Maurizio Campagnolo e Marco Comunello. Subito dietro scatterà la Lancia Delta 1.5 di Roberto Piatto con Loris Papa al suo fianco. Un’altra Golf Gti la portano in gara Stefano Segnana e Giovanni Somenzi. Con la fidata Autobianchi A112 Abarth si rivedranno all’opera Raffaele Scalabrin e Nicolò Marin. Completano la ventina Elia Scotti e Daniela Borella con la Lancia Fulvia Coupè. Sette le prove speciali da affrontare, una delle quali nel prologo serale del venerdì e le restanti da corrersi sabato 14 ottobre.

Repubblica di San Marino

Per il terzo evento ci si sposta nella Repubblica di San Marino pronta ad ospitare il Rallylegend, evento che non ha bisogno di presentazioni e che conta al via anche otto equipaggi pronti a sfoggiare l’ovale azzurro sulle fiancate delle proprie vetture, tre delle quali saranno impegnate contro il cronometro: la Subaru Impreza di Marco Bianchini e Giulia Paganoni, la Lancia Rally 037 di Edoardo Valente e Jeanne Revenu e la Lancia Delta Integrale di Paolo Baggio con Flavio Zanella al suo fianco.

Nella rassegna “Legend Star” gli altri cinque equipaggi, pronti a dare spettacolo. Ad iniziare da Tony Fassina e Marco Verdelli su Lancia Stratos, stessa vettura che vedrà al via anche Federico Ormezzano e Mauro Sipsz. Il primo a far coppia con Maurizio Torlasco, il secondo con Mauro Alunni Bravi. Con una Delta Integrale sarà della partita Alberto Battistolli assieme a Veronica Verzoletto mentre papà “Lucky”, con Fabrizia Pons, si affida alla Subaru Impreza. Tre le giornate di gara a partire da venerdì 13 ottobre.

Notizie e aggiornamenti al sito web www.teambassano.com

Romano d’Ezzelino (VI), 12 ottobre 2023

