Pallacanestro Vicenza finisce la benzina e i due punti vanno a Ruvo

Basket serie B nazionale – Civitus Allianz Pallacanestro Vicenza – Tecnoswitch Ruvo di Puglia

61-79 (12-24, 29-14, 10-8, 10-33)

Civitus Allianz Vicenza:

Tecnoswitch Ruvo di Puglia:

Uscito per cinque falli Ghersetti ( R ).

Arbitri Occhiuzzi e Schiano Di Zenise ( Trieste )

Una gagliarda Civitus Vicenza per i venti minuti centrali del match con la corazzata Ruvo, dà l’impressione di poter mettere a segno il colpaccio. Ma proprio sul più bello il motore biancorosso si spegne ed i pugliesi non possono far altro che raccogliere la posta in palio e restare primi in classifica a punteggio pieno. ( 61 a 79 ) il risultato finale.

Uno scarto che potrebbe trarre in inganno chi la partita non l’ha vista. I ragazzi di coach Cilio infatti hanno lungamente lottato ad armi pari con un avversario ben dotato sia dal punto vista tecnico che fisico e che solo negli ultimi dieci minuti ha trovato molte e pregevoli conclusioni dalla distanza, pur con l’avversario addosso. Certo ha il suo peso il fatto di dover giocare ogni tre giorni quando il calendario presenta i turni infrasettimanali, La stanchezza può affiorare frenando così più di qualche team.

Se a questo aggiungiamo un certo livellamento di valori all’interno dei gironi, come hanno dimostrato alcuni risultati di oggi, il tutto assume contorni decisamente più interessanti. La Civitus Vicenza ha ottenuto un successo nei primi tre insidiosi turni di campionato e domenica si recherà a Faenza con determinazione e voglia di riscatto, per concludere al meglio il primo tour de force della stagione.

PRIMO QUARTO

Vicenza parte contratta e timorosa forse con addosso ancora le scorie di Mestre. Non si fa mai canestro e i pugliesi ne approfittano senza peraltro fare nulla di trascendentale. 24 a 12 il primo parziale per il quintetto ospite.

SECONDO QUARTO

Inizia una nuova partita. Vicenza si scuote, lascia da parte errori e tensione cominciando a difendere efficacemente e a costruire buoni canestri in transizione senza troppo farsi intimorire dal rango degli avversari . Sin troppo eloquente il parziale di 29 a 14 che i biancorossi fanno registrare all^ interno di un’ottima seconda frazione, con Ruvo sorpresa e preoccupata anche per l’espulsione per doppio fallo tecnico del proprio allenatore Campanella. Si va alla pausa lunga con la Civitus sul+ 3: 41 a 38.

TERZO QUARTO

Mani gelide sul parquet di via Goldoni. appena 18 i punti realizzati in tutto. 10 da Vicenza e 8 da Ruvo. Ma la Civitus è ancora avanti (51 a 46).

ULTIMO QUARTO

La pallacanestro Vicenza è in debito d’ossigeno da subito, mentre Ruvo parte in quarta con grande convinzione, sicurezza e freschezza atletica mettendo in mostra tutto il suo talento e il proprio valore e trascinata da Leggio sfoggia quella ritrovata precisione al tiro, anche dall’arco, che origina il devastante e definitivo parziale di 33 a 10 che ribalta il tavolo, lasciando una troppo altalenante Vicenza a bocca asciutta.

Riccardo Giuntini Pallacanestro Vicenza

Foto in copertina: Luca Antonietti