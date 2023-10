Un nuovo evento a Schio: “Vola con l’handmade” il 14 e 15 ottobre

“Vola con l’handmade” in piazza ALMERICO da Schio e in via Capitano Sella a Schio (VI)

Questo fine settimana parte un nuovo evento a Schio in Piazza Americo da Schio e via Capitano Sella organizzato dall’associazione culturale Pandora “VOLA con l’handmade”. Promosso dal comune di Schio, Ascom Confcommercio e Cuore di Schio.

“Vola con l’handmade” un evento fatto di idee creative e curiosità

Da questa piazza in cui volò più di 100 anni fa il primo dirigibile e a cui si ispira il nome dell’evento “atterreranno” da diverse zone del triveneto creativi accomunati da una sola grande passione utilizzare le mani per creare qualcosa di unico.

Una selezione di intagliatori del legno, tessitori, ceramisti, oggetti riciclati, saponi fatti con la lana, esperte ricamatrici si affacceranno sulle gallerie della piazza e della via rendendo ancora più interessante un week end carico di eventi con il già più noto Montagna in città.

Il nostro appuntamento vuole essere anche un omaggio ad Alessandro Rossi. Uomo straordinario che ci ha lasciato un enorme patrimonio in eredità, a lui ci ispiriamo nella cura e nell’amore di portare avanti un progetto di qualità che speriamo metta radici nella sua amata città.

Ringraziamo il comune di Schio, Ascom Confcommercio, Cuore di Schio e l’Unione Montana che hanno creduto ed appoggiato l’evento da noi organizzato.

Ci troverete sabato 14 ottobre 2023 dalle 15 alle 19 e domenica 15 dalle 10 alle 19.

Schio, 12 ottobre 2023

Fonte: ASCOM Mandamento di Schio (VI) – Ufficio Stampa

Confcommercio Imprese per l’Italia