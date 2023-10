Maltauro: nuova Bertoliana all’ex Tribunale di Santa Corona

“Da oggi parte una raccolta firme aperta per una nuova e moderna Bertoliana a Santa Corona, la città non ha tempo da perdere, serve coraggio” – Maltauro

“Da oggi inizia la raccolta firme per chiedere di proseguire con il progetto della Nuova Biblioteca Bertoliana all’ex Tribunale di Santa Corona, da oggi inizia un cammino che guarda al futuro della città”

Quartiere di Santa Corona

Quest’opera non è un capriccio di pochi ma è un opportunità concreta per dare un futuro a questa città. Dare vita ad uno spazio moderno, attrattivo, sul modello delle grandi Biblioteche europee negli spazi dell’ex Tribunale abbandonato significa riqualificare il quartiere di Santa Corona, dare concreto slancio allo sviluppo universitario e non solo a chiacchiere, dare impulso al commercio cittadino, rilanciare il tessuto immobiliare, culturale e sociale del nostro centro storico.

La città su questo non può perdere tempo e da un Sindaco giovane non possiamo aspettarci una frenata sui giovani. I tentennamenti e la politica che si nasconde dietro le foglie di fico non sono accettabili di fronte all’esigenza di Vicenza di guardare ad un futuro attrattivo e di sviluppo.

Per questo dopo aver lanciato un sit-in a Santa Corona qualche settimana fa, condiviso con Rappresentanti d’istituto, universitari, associazioni e residenti, oggi lanciamo come Gruppo Nuova Bertoliana una raccolta firme aperta a tutti, residenti e non, giovani e anziani, studenti e imprenditori per esprimere insieme l’esigenza di continuare questo progetto ambizioso e di non sacrificarlo sull’altare della discontinuità politica.

I gazebo

5 gazebo in centro storico a partire da oggi pomeriggio e poi nei pomeriggi del 19/10, 21/10, 27/10, 29/10 tra contrà Cavour e Piazza Matteotti, proprio dove si dovrà sviluppare il “quartiere Nuova Bertoliana”. Un progetto, quella della Nuova Biblioteca, che è partito dal basso, con un’ampio processo partecipativo che tra il 2020 e il 2022 aveva coinvolto scuole e studenti, categorie e ordini professionali, universitari e associazioni e che soltanto qualche mese fa è stato bruscamente accantonato in sede di commissione cultura dalla neo eletta amministrazione di centrosinistra.

Jacopo Maltauro

Dal basso è partito e dal basso ripartirà, con la raccolta firme aperta dai 16 anni in su e rivolta anche a chi a Vicenza studia ma non vi risiede, in quanto comunque parte integrante e fondamentale del futuro della nostra città.

I Gazebo saranno curati da giovani volontari di diversa età ed estrazione, cittadini e studenti che ringrazio in anticipo per quanto sviluppato insieme in queste settimane. Da questa mobilitazione culturale inizia un cammino importante che vuole guardare con coraggio al bene e al futuro di Vicenza e meno alle beghe o ai rancori della politica cittadina, convinti che la politica si debba fare “per” e mai solo “contro”.

Lo dichiara Jacopo Maltauro, Capogruppo di opposizione in consiglio comunale, già consigliere delegato alle politiche giovanili dal 2019 al 2023. Membro del gruppo spontaneo “Gruppo Nuova Bertoliana” che ha dato vita e partecipato al sit-it di fronte all’ex Tribunale di Santa Corona.

Vicenza, 12 ottobre 2023