Enpa Thiene Schio: Cioko, un cucciolo di 10 mesi cerca casa

Vi abbiamo parlato di Cioko? Lui è un cucciolotto incrocio Amstaff di 10 mesi.

Cioko è un cucciolo pieno di vita. Non capisce perché noi lo rinchiudiamo… Vorrebbe correre, giocare, andare in montagna e al fiume, o semplicemente gli piacerebbe essere felice. Adora l’acqua!

Lui è vivace e attivo, salta parecchio quindi l’ideale è una casa con giardino e recinzione adeguata oppure un appartamento ma con persone attive, dinamiche, camminatrici, vitali come lui!

Al guinzaglio è super bravo. E’ cippato e vaccinato. Taglia media contenuta. È piccolo per essere un incrocio Amstaff.

Purtroppo, il canile non è un posto adatto per lui. Non lo è per nessuno, ma di certo non lo è per un cane così energico.

La famiglia ideale per Cioko è una famiglia dinamica, senza gatti o bambini piccoli. Non perché sia pericoloso ma perché la sua vitalità è davvero tanta.

Cioko:

I volontari molto carini e premurosi mi hanno fatto delle foto, avete visto quanto sono bello e dolce? Mi avevano detto che presto sarebbe arrivata una famiglia, ma ad oggi sono ancora qui, avevo un fratello ma è stato più fortunato di me perché è stato adottato. Sto crescendo in un box e sto soffrendo tantissimo la solitudine. Sono molto affettuoso con le persone, in una famiglia sono certo che starei benissimo e che saprei amare e farmi amare.

Vi chiediamo aiuto

Non saremo tranquilli finché non avremo trovato una casa anche per lui.

FORZA CIOKO

Grazie a chiunque possa aiutarci. Noi non ci diamo pace. È bellissimo

I volontari ENPA

I volontari ENPA compiono sforzi e investono energie ogni giorno occupandosi di animali vaganti sul territorio, perché persi o, peggio ancora, abbandonati, recuperandoli e prestando loro le prime cure. A volte i loro interventi di recupero sono talmente frequenti e numerosi da ritrovarsi davvero stremati e con la necessità di chiedere l’intervento e la collaborazione volontaria e temporanea da parte dei privati cittadini.

Se anche tu vuoi adottare un amico a 4 zampe contattaci!!!! e-mail a thiene@enpa.org

Oppure scrivici un sms o WhatsApp al n. 347 2796801 con il vostro nome cognome, paese di residenza e gli orari in cui potervi richiamare.

Vedi tutti i nostri animali in adozione nel sito www.enpathiene.org