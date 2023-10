Anche Thiene aderisce al Concorso artistico Peaceful Towns

Peaceful Towns 2023, cittadinanza al voto per scegliere i 5 disegni da inviare ad Hiroshima

Anche per il 2023 Thiene aderisce al concorso artistico Peaceful Towns – Città per la Pace promosso ogni anno dall’organizzazione Mayors for Peace e dedicato ai ragazzi dai 6 ai 15 anni.

L’intento è quello di promuovere un messaggio di Pace e di Solidarietà fra le Nazioni e portare le giovani generazioni a riflettere sull’importanza della Pace e della convivenza pacifica.

Dato il successo della scorsa edizione, che ha visto la premiazione di una delle opere inviate da Thiene con il secondo premio per la categoria 6-10 anni, già al termine dello scorso anno scolastico il Comune ha invitato gli studenti e le studentesse delle classi delle scuole primarie, secondarie di I grado e del biennio superiore, a partecipare al concorso. La partecipazione si concretizza con la realizzazione di un disegno che diffonda un messaggio di Pace, in tutte le sue sfumature.

In risposta all’invito rivolto dal Comune alle scuole sono giunti 25 disegni.

Come scegliere il disegno

Per scegliere le opere che parteciperanno al concorso è stata organizzata un’esposizione on line con votazione attraverso un modulo: ciascuno potrà osservare i disegni alla pagina del sito internet istituzionale https://www.comune.thiene.vi.it/news/mayors-for-peace-2023 e, seguendo le istruzioni riportate, scegliere quella che ritiene più rappresentativa del tema 2023 cioè “Cosa significa per me la Pace”.

Le cinque opere che riceveranno il maggior numero di voti saranno inviate a Hiroshima entro il 31 ottobre 2023. Fra tutte le opere partecipanti l’organizzazione Mayors for Peace sceglierà quella che, vincitrice del concorso, sarà utilizzata per promuovere la campagna sull’importanza dell’educazione alla Pace durante gli eventi istituzionali organizzati nel corso dell’anno 2024. Altri disegni saranno selezionati per premi e menzioni speciali. L’annuncio dei risultati è previsto per la fine di dicembre.

Afferma l’Assessora Marina Maino:

«Si tratta di un’iniziativa che porta i giovani a pensare ed immaginare il mondo fuori dai confini locali, a capire come il tema della Pace non sia sentito solamente all’interno della propria classe o del Paese che abitano, ma appartenga a tutti i ragazzi e le ragazze del mondo. Immaginare che il proprio disegno concorrerà insieme a quello di partecipanti provenienti dalla Nuova Zelanda oppure dal Canada o da altre Nazioni sviluppa sicuramente in loro un senso di vicinanza e di condivisione con i loro coetanei che li aiuterà, nel futuro, ad affrontare il mondo con maggiore fiducia e speranza».

L’organizzazione Mayors for Peace ha sede a Hiroshima, città che, assieme a Nagasaki, ha tragicamente sperimentato il bombardamento atomico del 6 e 9 agosto del 1945, ed è presieduta dal Sindaco della città giapponese. Attualmente le città aderenti sono oltre 8.300 diffuse in 166 paesi o regioni (dati aggiornati al 10 ottobre 2023, fonte https://www.mayorsforpeace.org/en/).

Thiene, 12 ottobre 2023

Fonte: Comune di Thiene (VI) – Ufficio Stampa