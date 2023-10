Vicenza: la prima giunta nei quartieri in Riviera Berica

Giunta nei quartieri, Sindaco Possamai: «Importante afflusso di cittadini che conferma la necessità di questo strumento a cui affiancheremo dal 2024 i consigli di quartiere»

Nella sede dell’ex circoscrizione 2, al centro civico Riviera Berica in via De Nicola 8, si è svolta la prima giunta nei quartieri. L’iniziativa punta a ridurre la distanza tra l’amministrazione e i cittadini, così come tra il centro storico e i quartieri.

Sono stati una ventina i cittadini incontrati singolarmente in circa un’ora di colloqui da sindaco e assessori, dopo la riunione di giunta svolta dalle 9 alle 11.30.

I temi trattati alla prima giunta nei quartieri

Lavori pubblici, mobilità e cura urbana sono tra i temi più ricorrenti affrontati con gli amministratori, dallo stato di strade, marciapiedi, segnaletica e piste ciclabili fino alla manutenzione degli spazi scolastici e a segnalazioni di criticità su abitazioni e aree private.

«Portando la giunta fuori da Palazzo Trissino l’amministrazione arriva fisicamente nei quartieri. Una richiesta pervenuta dai cittadini a cui stiamo dando una pronta risposta. In questo primo momento di incontro abbiamo riscontrato un afflusso importante – sottolinea il sindaco Giacomo Possamai -. Come spesso avviene nelle occasioni di confronto pubblico, lavori pubblici, mobilità e cura urbana sono stati tra i temi più toccati. Gli incontri continueranno fino a gennaio, una volta ogni quindici giorni in una delle sedi delle ex circoscrizioni. Dalla metà del 2024 vorremmo che questa attività venisse svolta insieme ai consigli di quartiere. Stiamo lavorando ad una bozza di modello di consigli di quartiere che verrà condivisa con le minoranze. L’obiettivo infatti è che questi strumenti di partecipazione siano uno specchio della rappresentatività in città».

Il calendario delle prossime giunte

Le prossime giunte nei quartieri e i successivi incontri con i cittadini si terranno martedì 31 ottobre, dalle 11.30 alle 12.30, nella sede dell’ex circoscrizione 3 (Villa Tacchi, viale della Pace 89); mercoledì 8 novembre, dalle 11.30 alle 12.30, nella sede dell’ex circoscrizione 4 (Centro Civico 4 -Postumia, via Turra 70); mercoledì 22 novembre, dalle 11.30 alle 12.30 nella sede dell’ex circoscrizione 5 – (Centro Civico Lagorà, via Lago di Pusiano 3); mercoledì 6 dicembre, dalle 17.30 alle 19 nella sede dell’ex circoscrizione 6 (Centro civico Villa Lattes, via Thaon di Revel 44); mercoledì 20 dicembre, dalle 11.30 alle 12.30, nella sede dell’ex circoscrizione 7 (Ex scuola elementare Loschi, via Vaccari 107); mercoledì 10 gennaio 2024, dalle 11.30 alle 12.30, all’Oratorio dei Proti (contra’ Oratorio dei Proti).

Per parlare con sindaco e assessori è sufficiente prenotarsi online nel sito del Comune, indicando la data dell’incontro nel quartiere dove si è residenti e il tema che si vuole trattare.

La prenotazione va inserita almeno cinque giorni prima della giunta. La conferma dell’appuntamento arriverà al cittadino tramite email o telefono. In caso di un elevato numero di domande e di esaurimento dei posti disponibili, gli ultimi cittadini ad aver effettuato la prenotazione verranno comunque contattati per fissare l’incontro in un altro momento.

Per maggiori informazioni: www.comune.vicenza.it/giuntaneiquartieri

Vicenza, 11 ottobre 2023

Fonte: Comune di Vicenza – Ufficio Stampa