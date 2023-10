Roana: “Festa degli anni d’Oro”

Il Comune di Roana, in collaborazione con l’Associazione Auser Roana e Rotzo, organizza la “Festa degli Anni d’Oro”, un appuntamento ormai consueto che viene riproposto da alcuni anni dedicato alla popolazione più anziana, per dar modo di ritrovarsi/conoscersi e passare qualche ora in compagnia.

L’iniziativa è molto sentita da parte dell’Amministrazione Comunale di Roana.

Roana: Giulia Mosele

L’assessore è molto entusiasta e afferma: “- I nostri “nonni” rivestono un ruolo fondamentale per la nostra comunità, poiché portano con loro un bagaglio culturale e storico ricco di ricordi e di esperienze vissute da tramandare a noi giovani. Molti di loro ricoprono un parte importante all’interno della famiglia, in quanto si prendono cura e fanno crescere in modo sano i nipoti, aiutando così i genitori spesso impegnati a causa del lavoro. Per questo e a altri motivi è giusto valorizzarli e dedicare loro una festa speciale! -”

Il ritrovo è previsto per domenica 5 novembre a Treschè Conca, con la Santa Messa alle ore 10:30 presso la chiesa parrocchiale. A seguire il pranzo sociale alle ore 12:30 presso il ristorante Col del Sole. Non mancheranno intrattenimento musicale e altre simpatiche iniziative!!

L’invito è rivolto a tutti gli anziani del Comune di Roana.

Il costo del pranzo è di 30 euro a persona e necessita della prenotazione obbligatoria da effettuare presso lo IAT Roana, chalet turistico di Treschè Conca, entro martedì 31 ottobre.

Per maggiori informazioni:

Fonte IAT Roana Chalet turistico Treschè Conca

tel. 0424/694361

PRESENTAZIONE:

Il Circolo Auser di Roana ha l’obiettivo di realizzare iniziative di vario genere, nate per portare sollievo alle persone sole ed anziane: l’Associazione effettua ad esempio un servizio di compagnia, provvede a piccole commissioni, organizza giornate culturali. Viene organizzato, inoltre, un servizio di trasporto dal proprio domicilio a luoghi di cura, ospedali e centri di salute. Presidente: Panozzo Armando Cosa vuol dire la sigla Auser?