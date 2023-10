Pallacanestro Vicenza: il tour de force continua con Ruvo

Basket serie B nazionale. La pallacanestro Civitus Vicenza questa sera torna sul parquet del palasport di via Goldoni, dopo la debacle rimediata sabato a Mestre, per affrontare un’altra corazzata del girone b, Ruvo di Puglia. .

Palla a due ore 20,30 (arbitri Occhiuzzi e Schiano Di Zenise di Trieste), per il primo dei sei turni infrasettimanali previsti dal calendario. E quindi anche il secondo match del durissimo trittico di gare in sette giorni, che si concluderà domenica a Faenza. Per Vicenza è necessaria una prova d’orgoglio dopo il pesante stop al Taliercio, dove si sono visti parecchi passi indietro rispetto al positivo debutto con Chieti di qualche giorno prima.

Con i pugliesi, che viaggiano a punteggio pieno, servirà un approccio deciso ed una difesa applicata e aggressiva per limitare l’efficacia dei loro giochi. Importante altresì recuperare fiducia nonchè autostima.

Ruvo di Puglia:

Dalle parti dell’alta Murgia hanno deciso di fare all-in e dopo anni di alta classifica sembra si sia pronti al salto. Confermati i soli Toniato, Diomede, Ghersetti e Deri , la squadra di coach Campanella si è rinforzata di molto in tutte le posizioni, a cominciare dalla coppia di lunghi titolari, formata da Gianmarco Leggio e Lorenzo Galmarini , entrambi in A2 negli ultimi due anni. Per la panchina un esterno come Marco Contento è puro lusso, così come gli innesti di Andrea Traini e del talentuoso Ilia Boev sotto le plance.

La stella assoluta però, forse il nome più altisonante dell’intero campionato, potrebbe essere Darryl Jackson statunitense con passaporto maltese, che in Italia ha collezionato nove stagioni in serie A2 e due in serie A, sempre con medie realizzative di alto livello. Insomma ci troviamo dinanzi ad un complesso proprio ambizioso. La quantità di talento di questo roster è strabordante.

In copertina: Valerio Cucchiaro

Riccardo Giuntini Pallacanestro Vicenza