Sul palco del Salieri: MUSICALL, le voci di “Notre Dame de Paris”

Sabato 14 ottobre al Teatro Salieri di Legnago (VR) MUSICALL, un nuovo imperdibile appuntamento del SALIERI EXTRA un’iniziativa ideata dal Maestro Diego Basso

Sul palco le voci del Musical “Notre Dame de Paris” Giò Di Tonno, Vittorio Matteucci e Graziano Galatone

Con l’Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana diretta dal Maestro Diego Basso

Dopo il grande successo di LUCIO IN ORCHESTRA e della serata OMAGGIO A ENNIO MORRICONE, sabato 14 ottobre alle 21.15 torna un nuovo appuntamento del SALIERI EXTRA: “MUSICALL”. Al Teatro Salieri di Legnago (Verona) si esibiranno le voci del musical “Notre Dame de Paris” Giò Di Tonno, Vittorio Matteucci, Graziano Gelatone, con l’Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana, diretti dal Maestro Diego Basso.

Le voci del musical “Notre Dame de Paris” sono conosciute in tutta Italia e nel mondo per le loro interpretazioni che da oltre vent’anni vengono applaudite nei più importanti palcoscenici.

Il direttore Diego Basso

«In questo concerto avremo l’opportunità di ascoltare e vedere tre grandi artisti sul palco passare dal mondo del musical a quello del pop nazionale e internazionale con la stessa naturalezza con la quale si muovono sul palcoscenico di Notre Dame de Paris quando cantano e recitano – racconta il Maestro Diego Basso – Sarà una serata ricca di improvvisazione e di sorprese, in cui nessuno saprà di preciso cosa accadrà».

L’Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana diretta dal Maestro Basso e i tre protagonisti della celebre opera firmata da Riccardo Cocciante, con “Musicall ”porteranno in palcoscenico uno spettacolo che raccoglie i brani più conosciuti di Notre Dame de Paris e il meglio pop italiano e internazionale. Con la loro intesa artistica hanno già emozionato il pubblico del Teatro Rossetti di Trieste, del Marostica Summer Festival, del Festival Puccini di Torre del Lago e una affollatissima Piazza Giorgione a Castelfranco Veneto. “Musicall” arriva per la prima volta in provincia di Verona, al Teatro Salieri.

L’evento è promosso dal Comune di Legnago in collaborazione con il Salieri di Legnago ed è prodotto da AVA Sound Live Music.

Nuovo evento al 29 ottobre 2023

Il Salieri Extra, con la direzione artistica del Maestro Diego Basso, prosegue il 29 ottobre 2023 alle ore 21.00 al Teatro Salieri di Legnago con il gruppo italiano Carovana Tabu’ Feat Fabrizio Bosso con “MILES TO GO”.

“MILES TO GO” è un progetto del gruppo italiano “Carovana Tabù” in collaborazione con Fabrizio Bosso nato con l’obiettivo di portare al pubblico la musica di Miles Davis in nuova veste.

Breve biografia di Diego Basso

Diego Basso, classe 1964, comincia fin da subito ad appassionarsi al mondo della musica. Dà il via alla sua carriera negli anni ’90 con le prime collaborazioni con il mondo del piccolo schermo al fianco di Paolo Limiti, in programmi come “Ci vediamo in tv”, “Alle due su Rai Uno”, “Paolo Limiti show”, “Domenica In” e “La Grande Notte”. Partecipa alle produzioni televisive “Sanremo Young” e “Viva Mogol!” su Rai 1, “Music e Opera on Ice” su Canale 5.

Ha ideato diversi progetti musicali tra cui “Diego Basso plays Queen” e dal 2004 “Omaggio a Ennio Morricone” collaborando con artisti come Stef Burns e Andrea Griminelli. Dirige l’Orchestra nel tour “Roby Facchinetti Symphony”, progetto dal quale è nata una produzione discografica per la quale il Maestro Basso ha arrangiato l’intero album. Ha collaborato con artisti di fama nazionale e internazionale. Numerose, inoltre, le sue presenze in Arena di Verona e ospite nella serata finale del 70° Festival di Sanremo con il tenore Vittorio Grigolo. È stato direttore d’Orchestra de Il Volo, dirigendo una tournée realizzata tra Italia, Europa e America. A patire dall’estate 2023 ha ideato ed è il direttore artistico del Salieri Extra per la città di Legnago.

