Malo: "Mamma in arrivo", per un post parto consapevole

“Mamma in arrivo”, per un post parto consapevole – Malo

Venerdì 13 ottobre alle 20,30,

nella chiesetta di San Bernardino, ora sala consiliare, si terrà l’incontro pubblico “Mamma in arrivo”, per un post parto consapevole e per il supporto domiciliare gratuito. Si tratta di un progetto dell’associazione Mondo Doula, patrocinato dal Comune di Malo, rivolto alle famiglie residenti che vogliono vivere serenamente il primo post parto acquisendo maggiore consapevolezza sugli aspetti emotivi legati al dopo nasciata, beneficiando del sostegno offerto gratuitamente da Doula.

Interverranno le dottoresse Roberta Agazzi e Luisa Grace Zaffaina dell’associazione stessa e Federico Spillare, assessore alle politiche sociali. L’ingresso è libero.

Malo, 11 ottobre 2023

PENSIERO E ASSOCIAZIONE

Pensiero e Associazione – La filosofia di Mondo Doula in 5 punti

Le sapienze delle madri

Al centro delle pratiche di una doula c’è la mamma con la sua soggettività, la sua storia, le sue percezioni e visioni. La doula impara a dare corpo a ciò che appartiene spontaneamente alle mamme: se le madri si potessero muovere a partire dalle loro sapienze il mondo troverebbe appoggio su una cultura materna prospera e creativa, ampia e robusta.

Un linguaggio materno

Intento principe delle doule di Mondo Doula è quello di costruire e scrivere un linguaggio nuovo e di riferimento per le madri, i loro figli e le loro famiglie. Un vocabolario “sentito” dalle madri perché corrispondente ai loro bisogni più autentici.

Un linguaggio materno, chiaro e semplice che possa agire socialmente con efficacia e incisione.

Culture di mamma

Le doule di mondo doula hanno a cuore i diritti delle madri e dei loro bambini. Tenerli in considerazione nelle loro pratiche vuol dire mirare alla costruzione di una cultura sensibile e attenta alla maternità e alla genitorialità e ai processi di crescita dei bambini.

Un mestiere di comunità

La doula di mondo doula impara a tradurre le abilità delle madri, come la cura, l’accoglienza, la forza, il contatto, il nutrimento e molte altre, in risorse utili per l’intera comunità. Con semplici arti costruire piano piano comunità ricche di profondità e pace.

La dignità del gesto

La doula di mondo doula fa della delicatezza, del rispetto e della fierezza il suo modus operandi.