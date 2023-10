Hangar Palooza Festival in arrivo al Parco della Pace

Attività sportive e tanta musica – Eventi su prenotazione, dibattiti, cineforum, workshop, jam session, eventi per bambini, writer – Hangar Palooza Festival

Sono attive le prenotazioni per le attività al Parco della Pace previste durante l’Hangar Palooza festival. Il grande evento dedicato a tutte le fasce d’età che si terrà il 13, 14 e 15 ottobre.

Attraverso il sito internet dell’evento bit.ly/prenotazionehangarpalooza si potrà scegliere tra opportunità di vario genere per organizzare la propria permanenza nella grande area verde cittadina aperta in via eccezionale in occasione dei tre giorni di festa.

Visite al parco, brunch, workshop, cinema notturno, degustazione di vini sono le proposte per le quali viene richiesta la prenotazione, per una migliore organizzazione.

Attività su prenotazione

Il parco si potrà “esplorare” a bordo del trenino eco express con 20 posti. Attivo sabato 14 e domenica 15 ottobre dalle 14 alle 18. Il percorso durerà 15 minuti e consentirà di ammirare la flora e la fauna del parco (biglietto 3 euro).

Chi preferisce visitare il parco a piedi potrà farlo, a piccoli gruppi, insieme ai volontari di Lipu, WWF e ai tecnici del servizio ambiente, energia e territorio del Comune di Vicenza sabato 14 e domenica 15 ottobre dalle 9 alle 12.30 e dalle 14 alle 18. La partecipazione è gratuita e il percorso durerà 40 minuti.

Sabato 14 ottobre dalle 9.30 alle 12.30 si potrà partecipare ad un workshop sulla comunicazione non violenta di M. B. Rosenberg a cura di Angela Attianese, formatrice e facilitatrice CNV certificata dal CNVC. Il laboratorio è rivolto a tutte le persone che vogliono prendersi cura di se stesse e delle relazioni con gli altri. Sono previsti al massimo 25 partecipanti. L’evento è gratuito.

Sabato 14 e domenica 15 dalle 9 alle 10 è prevista una sessione di Hatha flow con Yasmine Sinno e Silvia Mariossi. Si tratta di una pratica in cui le posture dell’Hatha Yoga vengono legate tra di loro. Proposte in una sequenza fluida a ritmo moderato accessibile a tutti i livelli (portare il tappetino). Attività gratuita.

Kitsch kitchen

è il workshop di decorazione di oggetti in programma il 15 ottobre dalle 14 alle 16 con Stella Tasca che insegnerà come assemblare piccoli elementi di materiale diverso, decorando con pennarelli e stencil creati ad hoc per dare vita ad estetiche moderne ed estrose. Insieme cooperativa sociale metterà a disposizione materiali da decorare oppure ciascuno potrà portare oggetti propri da casa. Attività gratuita.

Sempre il 15 ottobre dalle 14 alle 16 si imparerà a dare una seconda chance ai capi d’abbigliamento. RicAmav – per il tuo vestito finito in fondo al cassetto con Elenonora Zerbetto: ingresso libero.

La prenotazione è necessaria anche per il Cine club, il cinema notturno a cura del Cinema Odeon. Il 13 ottobre dalle 2 si potrà assistere a “Cannibal Holocaust” di Ruggero Deodato (Horror club), il 14 ottobre dalle 2 a “The Warriors – I guerrieri della notte di Walter Hill” di Walter Hill. Ingresso libero (Cine club di sabato e domenica alle 18 non necessita di prenotazione).

Hangar Palooza Festival

Al Parco della Pace ci sarà l’occasione per gustare un brunch vegano o vegetariano a cura di Silene bio bottega e cucina. Il 14 e il 15 ottobre dalle 11 alle 14 si potrà ricevere un box di materiale compostabile comprensivo di posate anch’esse compostabili con all’interno 5 proposte dolci e salate accompagnate da succo di mela e caffè americano. Ogni box avrà il costo di 15 euro. Il menu dettagliato è disponibile sulla specifica sezione dedicata alla prenotazione.

Una degustazione vini naturali del Veneto sarà condotta da Simone Fanton che promuoverà la conoscenza di piccoli vignaioli dislocati nella regione. Le degustazioni sono a pagamento. Per costi e fasce orarie disponibili consultare il link per la prenotazione.

Oltre agli eventi su prenotazione sono molte altre le attività in programma.

Il programma completo si trova nel sito http://www.hangarpalooza.it/

Gli eventi musicali vedono tra i nomi più noti Populous, testimonial della musica elettronica italiana nel mondo, i Derozer, storico gruppo della città e tra le più note band italiane della scena punk rock, e la storica band Casino Royale composta da veterani e nuove leve con i nuovi brani tratti dall’ultimo EP “Polaris.

Altri eventi

Oltre alla musica live ci saranno dj set, dibattiti, cineforum, workshop, jam session, concerti all’alba, spettacoli busker, writer, mercatino artigianale e biologico, truck food.

Sport

Al Parco della Pace si potrà anche praticare sport.

Sabato 14 alle 11 appuntamento speciale con “Corri x Vicenza” l’iniziativa di Atletica Vicentina che accompagna gli appassionati di running ogni martedì per le vie della città. Sabato, in occasione del Festival, verrà effettuato un percorso all’interno del parco. https://atleticavicentina.com/eventi/corri-x-vicenza/

appuntamento speciale con l’iniziativa di Atletica Vicentina che accompagna gli appassionati di running ogni martedì per le vie della città. Sabato, in occasione del Festival, verrà effettuato un percorso all’interno del parco. https://atleticavicentina.com/eventi/corri-x-vicenza/ Sabato 14 , in mattinata, Open Day Rangers Rugby dedicato ai per bambini e ragazzi che vogliono sperimentare questa disciplina https://www.rangersrugbyvicenza.it/

, in mattinata, dedicato ai per bambini e ragazzi che vogliono sperimentare questa disciplina https://www.rangersrugbyvicenza.it/ Sabato 14 dalle 14 alle 17 e domenica 15 ottobre dalle 9 alle 12 il Circolo tennis Vicenza sarà a disposizione di bambini, ragazzi e adulti per prove. https://circolotennisvicenza.it/ Domenica 15 oltre al tennis si potrà provare Spartan workout dalle 10 alle 12, tiro con l’arco dalle 9 alle 18 a cura della Compagnia Arcieri Vicenza (https://www.arcierivicenza.it/) e il Canoa club Vicenza sarà a disposizione di bambini e ragazzi per un simpatico giretto in canoa dalle 10 alle 16.

Infine domenica 15 ottobre dalle 10 alle 13 al campo di rugby verrà disputata la partita internazionale under 16 con Rangers Rugby.



Area food

Al parco della Pace si potrà anche pranzare e cenare nell’area truck food con burrito e tacos, hamburger e fritti, polpette e altre sfiziosità, pizza o con la cucina vegana.

Scuole

Nella mattinata di venerdì 13 ottobre saranno coinvolte anche le scuole con attività a loro dedicate.

Domenica ecologica

In concomitanza con Hangar Palooza Festival domenica 15 ottobre è organizzata anche la Domenica ecologica. A cura dell’assessorato all’ambiente, che prevede eventi tra Quartiere Italia, Parco della Pace e centro storico.

Informazioni e programma: https://www.comune.vicenza.it/vicenza/eventi/evento.php/356017

Ingresso al parco

All’ingresso al Parco della Pace durante i tre giorni, a partire dalle 18, sarà richiesto 1 euro a copertura delle spese.

Sarà a disposizione un parcheggio e anche in questo caso verrà richiesto un contributo di 5 euro, sempre per sostenere le spese di organizzazione.

L’intenzione è comunque quella di incentivare l’arrivo al parco con altri mezzi a piedi con l’autobus (è disponibile la corsa numero 9, orari al link https://www.svt.vi.it/sites/default/files/2023-09/invernale-2023-2024-9.pdf) oppure in bicilcetta.

Sarà a disposizione una postazione per il bike-sharing: si potranno utilizzare e-bike e biciclette muscolari per raggiungere il Parco della Pace e per spostarsi dal parco ad altre zone della città. RIDEMOVI Spa, l’azienda che gestisce il servizio per il Comune di Vicenza, proporrà sconti dedicati alla tre giorni di festival: sconti per i pacchetti da 30 e 60 minuti, per il pass da un giorno e per il “30 giorni movi prime” e la riduzione del 10% sull’abbonamento trimestrale o annuale con bici muscolari.

Hangar Palooza è organizzato dal Comune di Vicenza e dal Coordinamento Festival di Vicenza che riunisce le sei feste rock che per tradizione animano l’estate in città: Jamrock, Lumen, Riviera Folk, Ferrock, From Disco To Disco e Spiorock.

Per informazioni e per consultare il programma completo:

http://www.hangarpalooza.it/

https://www.facebook.com/hangarpalooza.vicenza

https://www.instagram.com/hangarpalooza/

