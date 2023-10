Fidas di Calvene: taglio del nastro per il monumento del donatore

Domenica taglio del nastro per il monumento del donatore a Calvene

Il presidente del Gruppo Fidas di Calvene, Giulio Vialetto: “Con la realizzazione di questa struttura vogliamo celebrare l’altruismo e la generosità di tutti i donatori”

Ultimi ritocchi ed il monumento del donatore di Calvene potrà finalmente essere inaugurato. Domenica 15 ottobre, infatti la comunità di Calvene si riunirà per il taglio del nastro ufficiale di un monumento speciale dedicato ai donatori di sangue, un segno tangibile dell’importanza di donare un po’ di sé per il bene degli altri.

L’evento

si svolgerà alle 10.30 nel parcheggio in Piazza Resistenza, alla presenza dei rappresentanti del Gruppo di donatori di sangue di Calvene, con i membri della comunità, autorità locali, donatori di sangue ed altre associazioni di volontariato del territorio.

Il Gruppo di donatori di sangue Fidas Vicenza di Calvene è attivo da più di 50 anni e rappresenta una parte fondamentale del tessuto sociale del paese. “I numeri parlano da soli – spiega il presidente del Gruppo Fidas di Calvene, Giulio Vialetto – con una donazione ogni dieci abitanti ed una persona su venti che è donatore o donatrice, la popolazione di Calvene è molto sensibile a questo tema e così dimostra il suo generoso spirito ed il profondo senso civico”.

Il monumento è stato realizzato grazie all’impegno ed al sostegno prezioso dell’amministrazione comunale di Calvene, nonché delle realtà produttive e commerciali del territorio. “Questa collaborazione – conclude il presidente Vialetto – è un esempio straordinario di come la comunità possa unirsi per promuovere cause nobili e celebrare l’altruismo. E speriamo che questo monumento sia da sprone per molte persone a diventare donatori di sangue, contribuendo con questa scelta al benessere della comunità”.

Vicenza, 11 ottobre 2023

Matteo Crestani Giornalista