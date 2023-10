Si è tenuta nella mattinata odierna la conferenza di presentazione dell’edizione 2023 della cronoscalata vicentina in programma dal 20 al 22 ottobre prossimi – Canove di Roana: ​presentata la 31° Salita del Costo

È stata la sala consiliare del Comune di Roana, sita nella frazione di Canove, ad ospitare nella tarda mattinata la conferenza di presentazione alle autorità e agli organi d’informazione della 31° Salita del Costo e 1° Salita del Costo Auto Storiche, che si svolgeranno con partenza dal Comune di Cogollo del Cengio e arrivo in quello di Roana, da venerdì 20 a domenica 22 ottobre.

A far gli onori di casa

la prima cittadina Elisabetta Magnabosco affiancata dal sindaco di Cogollo del Cengio, Piergildo Capovilla. Al tavolo dei relatori, inoltre, erano presenti il presidente di ACI Vicenza, Luigi Battistolli, l’organizzatore della gara, Renzo De Tomasi, l’assessore allo Sport e Turismo di Roana, Cesare Azzolini oltre al Responsabile della Croce Rossa Italiana di Thiene, Michele Michelon e Achille Guerrera, nella veste di commentatore delle dirette delle cronoscalate del C.I.V.M.

Nelle parole della sindaca Magnabosco, il riconoscimento dell’importanza rivestita per il territorio dalla manifestazione che porterà un gran numero di persone a soggiornare durante i giorni della gara, oltre agli spettatori verranno appositamente a vederla. Un afflusso di persone tra le quali sicuramente ci sarà anche chi ne coglierà occasione per coniugare l’aspetto turistico a quello sportivo. In chiusura dell’intervento, la sindaca ha portato il saluto dell’assessore Sella del Comune di Asiago, non presente alla conferenza per esigenze professionali, ma comunque partecipe a nome della propria comunità

Ha preso poi la parola

il sindaco Capovilla che dal 2016, quando la Salita del Costo tornò a disputarsi, è sempre stato tra i sostenitori e i collaboratori del Rally Club Team. Nelle sue parole anche il ringraziamento al presidente Battistolli e a De Tomasi per il raggiungimento della massima titolazione nazionale della gara, sottolineandone l’importante ruolo di volano per il territorio.

L’importanza dell’attività delle due amministrazioni comunali, è stata fortemente sottolineata da Luigi Battistolli – fresco Campione Europeo Rally Autostoriche – il quale ha ringraziato per quanto messo in atto, in modo che la gara potesse crescere, anche nei consensi locali, fino ad arrivare al raggiungimento del traguardo della duplice titolazione tricolore.

Renzo De Tomasi

Molto sentito anche l’intervento di Renzo De Tomasi nel ripercorrere il cammino svolto nel tempo in cui, dal primitivo progetto di riportare in auge la gara presentato a fine 2015 a Capovilla, passo dopo passo, la stessa è riuscita a ritagliarsi lo spazio che merita nel panorama della velocità in salita; una parola in più il presidente del Rally Club Team l’ha spesa per ringraziare l’incessante lavoro dei propri collaboratori che stanno dedicando tante ore alla preparazione di tutti i dettagli della gara.

Entusiasta anche l’assessore Azzolini dalle cui parole è emersa la gratitudine per l’organizzazione dell’evento che porta tanti benefici al territorio, considerato anche il periodo di svolgimento ben diverso dai periodi tipicamente ad alta densità turistica dell’estate e dell’inverno.

Achille Guerrera ha invece spostato l’attenzione sulla parte tecnica della gara sottolineando alcuni aspetti della sicurezza e dell’organizzazione delle riprese televisive che permetteranno agli appassionati di seguire le evoluzioni dei piloti, grazie alla diretta streaming.

In chiusura

Con l’intervento di chiusura di De Tomasi sono state illustrati dettagli e orari delle tre giornate della manifestazione, mettendo l’accento sulla riapertura del percorso prevista nella giornata di sabato 21, nella fascia oraria 13- 14 e nella sola direzione da Cogollo del Cengio verso l’Altopiano; ha poi confermato l’avvio del posizionamento dei pannelli informativi in tutta la zona e, prima dei saluti finali, le parole di De Tomasi hanno rivolto un sentito ringraziamento anche al direttore di ACI Vicenza Gianantonio Sinigaglia, e al Fiduciario ACI Sport, Ezio Corradin.

Canove di Roana (VI),11 ottobre 2023

