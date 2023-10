Domenica 15 ottobre 2023 – Bassano: gara ciclistica internazionale Veneto Classic 2023

Domenica 15 ottobre 2023 Bassano del Grappa ospita l’arrivo della gara ciclistica internazionale Veneto Classic. Nelle giornate di sabato 14 e domenica 15 ottobre 2023 sono previste alcune modifiche alla viabilità da rispettare.

Domenica 15 ottobre 2023

Percorso di gara e divieti di circolazione (sulla base della cronotabella di gara)

Prima parte

– fascia oraria indicativa 13.38–13.50

I ciclisti entreranno nel territorio di Bassano del Grappa provenendo dalla strada statale 47, raggiungeranno la sponda ovest del fiume Brenta percorrendo via della Resistenza e scenderanno lungo la strada provinciale 73 Campesana. Dopo aver attraversato le frazioni di Campese e Sant’Eusebio, e via Scalabrini, svolteranno a destra verso viale Pecori Giraldi e proseguiranno lungo viale Vicenza fino all’ingresso in Comune di Marostica.

Seconda parte

– fasce orarie indicative: 14.00–14.10 / 14.18–14.26 / 14.35–14.43 / 14.53–15.00

I ciclisti percorreranno per quattro volte il circuito de La Rosina, entrando nuovamente in territorio di Bassano del Grappa lungo via Marchetti e percorrendo la strada provinciale 72, attraverseranno la frazione di San Michele e scenderanno lungo via Piero Gobetti per rientrare in viale Vicenza e fare nuovamente ingresso in Comune di Marostica.

Terza parte

– fascia oraria indicativa: 16.18–16.28

Dopo il circuito de La Tisa e il passaggio nell’area Diesel Farm, i ciclisti rientreranno a Bassano del Grappa per la parte finale provenendo da via Scomazzoni e risaliranno lungo via Piero Gobetti e contrà San Michele (stavolta verso nord) per poi svoltare a destra in strada Soarda. Da qui scenderanno lungo contrà San Giorgio e via Santissima Trinità fino a giungere nella rotonda di viale Diaz, attraverseranno il ponte della Vittoria in direzione ovest-est (opposta al senso unico di percorrenza attualmente in vigore) e, dopo un transito in piazzale Cadorna, svolteranno verso il centro storico percorrendo via Bastion, via Porto di Brenta, via Portici Lunghi e via Bellavitis, fino all’arrivo in piazza Libertà.

Lungo le strade inserite nel percorso saranno previste chiusure indicativamente tra le ore 13.00 e le 16.30. Nei punti di attraversamento il transito dei veicoli sarà interrotto mezz’ora prima dell’orario presunto di passaggio dei ciclisti e verrà ripristinato subito dopo il passaggio di fine corsa.

Divieti di sosta e circolazione

sabato 14 e domenica 15 ottobre 2023

Dalle ore 14.00 di sabato 14 ottobre 2023 a domenica 15 ottobre 2023 fino al termine del disallestimento delle strutture sono vietate la sosta, con conseguente rimozione coatta, e la circolazione dei veicoli, compresi quelli dei residenti, in Piazza Libertà e Piazza Garibaldi.

Dalle ore 14.00 di sabato 14 ottobre 2023 e fino a cessate esigenze è interdetta la sosta negli “stalli blu” presenti nel controviale est di Viale De Gasperi per consentire il parcheggio ai mezzi pesanti funzionali alle attività di allestimento e disallestimento delle strutture.

Dalle ore 6.00 di domenica 15 ottobre 2023 fino a cessate esigenze sia vietata la sosta, con rimozione coatta del veicolo, e la circolazione dei veicoli, compresi quelli dei residenti, frontisti, e disabili in via del Bastion, via Porto di Brenta e via Portici Lunghi;

Divieti di sosta e circolazione

sabato 14 e domenica 15 ottobre 2023

Dalle ore 7.00 di domenica 15 ottobre, fino a cessate esigenze, è vietata la sosta con rimozione coatta dei veicoli, nell’area parcheggio Prato 2 di via Sant’Anna (escluso gli stalli di sosta riservati ai residenti e disabili) ed in via Sant’Anna (ramo dei civici 27-41) per i primi 14 metri a partire dall’imbocco sud della strada;

Dalle ore 14.00 di domenica 15 ottobre, fino a cessate esigente, è vietata la sosta con rimozione coatta dei veicoli, su via Barbieri, via Foza, viale Diaz e via SS Trinità (nel tratto compreso tra Contra’ San Giorgio e via Foza) per consentire il transito in sicurezza della carovana ciclistica;

Dalle ore 14.00 di domenica 15 ottobre, fino a cessate esigenze, è interdetta la circolazione in via Museo eccetto per i frontisti della stessa.

Si prega di prestare la massima attenzione lungo tutto il percorso di gara e nelle zone limitrofe, anche per i possibili disagi al normale scorrimento del traffico che potrebbero verificarsi.

L’elenco delle strade oggetto di divieto di transito o senso vietato è reperibile nel sito www.comune.bassano.vi.it

Il rispetto degli orari indicati dipende dall’andamento della gara e potrebbe subire variazioni. Tutti i divieti devono essere rispettati anche dai residenti. É vietata la sosta lungo tutto il percorso di gara.

In caso di necessità la viabilità cittadina potrebbe subire ulteriori modifiche.

Ulteriori misure potranno essere adottate dalla Polizia locale in caso di necessità.

Info viabilità Centrale operativa Polizia locale – Tel. 0424/519404 – Aperto tutti i giorni dalle 8.00 alle 19.00

Bassano del Grappa, 11 ottobre 2023

