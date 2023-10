Domenica di festa all’insegna della famiglia – Associazioni Vicenza for Children e Cav. Pietro Trevisan

Il 15 ottobre nei rustici di Villa Cordellina appuntamento con la

“Celebrare la famiglia significa riconoscere l’importante ruolo sociale che questa istituzione ha nella vita dei nostri figli e, naturalmente, per la comunità. E pensare che certe cose siano passate di moda è decisamente sbagliato. La famiglia, infatti, resta e sarà sempre il nucleo degli interessi da cui origina la società, il fulcro educativo e formativo dei giovani, senza il quale la loro stessa crescita sarebbe compromessa.

Non solo, la famiglia è anche il punto di riferimento e la risposta fondamentale ad eventuali problemi, di salute, ma anche di carattere psicologico, ai quali i giovani, da soli, non sarebbero in grado di far fronte”. Con queste parole il presidente di Vicenza for Children, Alberto Girardi, annuncia la Festa della famiglia, l’evento annuale itinerante giunto quest’anno alla seconda edizione, che avrà luogo domenica nei rustici di Villa Cordellina a Montecchio Maggiore.

Ricordiamo

che Vicenza for Children è un’associazione di volontariato che collabora con l’Ulss 8 Berica e gli ospedali di Vicenza e provincia per contribuire ad aiutare i bambini affetti da gravi patologie e le loro famiglie, fornendo un supporto logistico, ludico-educativo e psicologico. l’Associazione vicentina collabora con l’Ulss 8 Berica anche per fornire strumentazioni e dispositivi medici nei reparti di Pediatria, Chirurgia pediatrica, day hospital pediatrico e Terapia intensiva neonatale.

“Nell’ambito di specifici progetti – spiega il presidente Girardi – ci adoperiamo per effettuare interventi di ristrutturazione degli spazi ospedalieri, rendendo gli stessi a “misura” di bambino, più funzionali ed accoglienti, in un’ottica di miglioramento dei servizi rivolti ai bambini. Tra i progetti più ambiziosi, da quest’anno siamo capofila del Progetto Bridge (il Polo territoriale per le famiglie), in collaborazione con Fondazione Dalla Vecchia, l’Ulss 8 Berica, ed altri partner”.

Progetto Bridge

Il Polo della famiglia è un luogo di accoglienza che mira a creare un ponte fra l’ospedale ed il sociale, per tutti i pazienti fragili in uscita dal reparto o per quei ragazzi fragili, ma con una patologia non ancora severa. Attraverso il Polo è possibile offrire sostegno psicologico individuale, di gruppo e percorsi di auto mutuo aiuto anche per i genitori. All’interno del Polo, infine, è possibile ospitare genitori di bambini ricoverati che richiedono assistenza 24 ore al giorno.

“Nel corso della giornata a Villa Cordellina – conclude il presidente Girardi – i bambini e le loro famiglie, dalle 10 alle 17, potranno trascorrere del tempo in assoluta spensieratezza, grazie ad attività ludiche e di intrattenimento pensate per stare insieme e per conoscere i servizi che le Associazioni Vicenza for Children e CAV.Pietro Trevisan offrono”.

Vicenza, 11 ottobre 2023

Matteo Crestani Giornalista