Tennis Comunali Vicenza: una vittoria all’ultimo respiro!

Arriva al long tie-break del secondo doppio il primo successo della nostra squadra di serie A2, che supera in rimonta il Colle degli Dei per 4-2 al termine quasi 8 ore di battaglia

Del resto 3 ore e 46 e 3 ore e 36 durano soltanto le prime due partite, che vedono sconfitti Gabriele Bosio e Tommaso Dal Santo. Il primo si arrende al vicentino Francesco Ferrari per 6-7 7-6 2-6 mentre il secondo a Elia Josè Lago per 7-6 5-7 5-7 dopo aver avuto due match-point sul 5-4 del terzo set.

Vanno e vincono di fretta, invece, Thiago Tirante e Giovanni Peruffo: 6-3 6-2 contro Luca Fantini per l’argentino, al debutto con la maglia di Tennis Comunali Vicenza e doppio 6-1 in meno di un’ora per il giocatore di casa.

Tirante insieme con Dal Santo regola Fantini/Tresca con un duplice 6-2 e, dulcis in fundo, la premiata e collaudata coppia Bosio/Peruffo conferma tutta la sua qualità e solidità imponendosi contro Fantini/Lago per 6-2 4-6 11-9.

La festa

E finalmente esplode la festa al termine di una giornata “caldissima” sotto tutti i sensi con tantissimi appassionati a fare il tifo a bordo campo. Domenica si replica sempre in casa contro il Tennis Club Villasanta, che domenica é andato a vincere a Pesaro con un perenterio 6-0 contro il T.C. Baratoff.

“E ci attende un’altra battaglia, come del resto saranno tutte le sfide da qui alla fine – commenta stanco ma felice il presidente Enrico Zen – Siamo contenti di essere partiti con una vittoria, bella quanto sudata viste come si erano messe le cose dopo i primi due singolari. Non posso che dire bravi a tutti i miei ragazzi per la voglia e la capacità di soffrire se penso in particolare agli incontri di Gabriele Bosio e Tommaso Dal Santo, in campo per quasi quattro ore ciascuno.

Una nota per il debutto con la maglia dei Comunali dell’argentino Thiago Tirante, che subito si è integrato nel gruppo dimostrando in campo tutte le sue qualità. Ultimo ma non ultimo Giovanni Peruffo, giocatore cresciuto con noi, che ha confermato una volta di più le sue qualità in singolare e in doppio”.

